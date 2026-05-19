Aerodrom Beograd nastavio snažan rast u aprilu: Broj putnika veći za 7,2 odsto

Aerodrom Nikola Tesla Beograd (BEG) nastavio je da beleži snažan rast putničkog saobraćaja i u aprilu 2026. godine, pokazuju najnoviji podaci kompanije VINCI Airports, koncesionara koji upravlja najvećim srpskim aerodromom.

U mesečnom izveštaju VINCI-ja, navodi se da je broj putnika u aprilu bio veći za 7,2 odsto u odnosu na isti mesec prošle godine, to jest 731.400 putnika, odnosno približno 49.000 više nego u aprilu 2025.

Istovremeno je povećan i broj komercijalnih avio-operacija, odnosno poletanja i sletanja putničkih i kargo aviona. U aprilu je zabeležen rast od 4,0 odsto, dok je u periodu od januara do aprila broj operacija povećan za 4,7 odsto.

Podatak da broj putnika raste brže od broja letova ukazuje da avio-kompanije koriste veće kapacitete i ostvaruju bolju popunjenost kabine.

Beograd znatno iznad proseka VINCI-jeve mreže

Dok je beogradski aerodrom nastavio uzlazni trend, ukupni rezultat cele mreže VINCI Airports bio je slabiji.

Na nivou svih aerodroma kojima upravlja ovaj francuski koncesionar, broj putnika u aprilu smanjen je za 1,2 odsto, dok je od početka godine zabeležen skroman rast od 0,8 odsto.

To znači da je Beograd u aprilu rastao više od osam procentnih poena brže od proseka cele mreže.

Među evropskim tržištima u okviru VINCI Airports, bolji rezultat od Srbije ostvarili su samo pojedini aerodromi u Portugalu (+2,3%) i turističke destinacije van Evrope, dok su brojni veliki sistemi zabeležili pad.

Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska imali su identičan pad od 2,7 odsto, dok je Japan zabeležio smanjenje od 7,0 odsto.

Rezultati za april potvrđuju da Aerodrom Nikola Tesla nastavlja da raste brže od većine aerodroma u okviru VINCI Airports mreže.

S obzirom na to da je rast ostvaren i u broju putnika i u broju operacija, Beograd nastavlja da učvršćuje poziciju jednog od najdinamičnijih aerodroma u ovom delu Evrope.

Autor: S.M.