Evo kako izgleda NAJSVETIJA RELIKVIJA PRAVOSLAVLJA koja je upravo stigla u Beograd! Vezla ga je sama Bogorodica, nosio knez Lazar, a narod veruje da ima ISCELITELJSKE MOĆI (FOTO)

Pojas Presvete Bogorodice vernici smatraju čudesnim i zovu ga "parče neba", brojna svedočanstava govore o njegovim isceljenjima, a sada stiže u Beograd nakon više od šest vekova gde će građani imati priliku da sutra, na Spasovdan, dodirnu ovu svetinju i iskreno se pomole, a evo koja priča se krije iza njega.

Prema predanju, Presveta Bogorodica je sama isplela pojas od kamilje kože i imala ga je kod sebe kada je dobila blage vesti da će roditi Isusa, kao i kad je Hrist razapet. Tri dana nakon što se upokojila, prema jednoj verziji, predala je pojas Svetom Tomi.

Vizantijskoj kraljici Zoe, supruzi Lava Šestog, koja je bila teško bolesna, javila se Bogorodica i rekla da joj ona može pomoći, odnosno njen pojas. Taj pojas do tada nije nigde izlagan, ali ga je ona pronašla i pomogao joj je da ozdravi. Onda ga je ona sa zlatnom niti opšila. Naučnici dokazuju da je zahvaljujući, toj zlatnoj niti, pojas opstao.

Prema drugoj verziji, preko apostola Jovana Bogorodica je dala zapovest da se Pojas čuva u jednoj jevrejskoj porodici. U četvrtom veku pojas se obreo u Konstantinopolju (Carigradu), u vreme imperatora Arkadija, čija ćerka Pulherija ga je ukrasila zlatnim nitima.

Kako je Pojas došao do kneza Lazara

Delove pojasa krstaši su odneli sa sobom na zapad, ali srećom, jedan deo je ostao u Carigradu i kroz istoriju menjao je mesto. Iz Carigrada je u petom veku preseljen u Kapadokiju, pa je opet, u istom veku, u vreme cara Justinijana vraćen u Carigrad.

Car Konstantin Veliki napravio je krst koji se zvao po njemu "carski krst", koji je nosio u bitke kao blagoslov. U tom krstu su bile smeštene čestica časnoga krsta, mošti velikih svetitelja i Bogorodičin pojas.

Pošto je jedna bitka izgubljena protiv Bugara u vreme cara Asena, Bugari su došli nekako do tog krsta i preuzeli svetinju. Potom je naš sveti kralj Stefan Dečanski u jednoj bici protiv Bugara osvojio taj krst i tako je pojas došao u srpske ruke. Četrdesetak godina kasnije, sveti knez Lazar predao ga je manastiru Vatopedu.

Pojas je dosad bio samo u Grčkoj i pre petnaest godina u Rusiji.

Postoje stotine svedočanstava o isceljenjima ili dobijanju poroda onih koji su sa verom i molitvom pristupili Čudesnom pojasu Presvete Bogorodice.

Iz neobičnog poštovanja i ljubavi svetogorskih monaha prema Presvetoj Bogorodici, još od davnina iznedrena je tradicija da se poklonicima, na njihovu molbu, daju komadići trake koja se osveštava na samom pojasu Presvete Bogomajke za blagoslov i duhovno ukrepljenje - jačanje duše i vere.

Časni Pojas Presvete Bogorodice će na kraju sutrašnje litije biti unet u Hram Svetog Save na Vračaru i biti u Beogradu do 29. maja. Predviđeno je da se sutra na kraju litije građanima podeli 300.000 "platnenih trakica" osveštenih nad Pojasom u manastiru Vatopedu.

