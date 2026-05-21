Novi Sad dobija pešačko-biciklističku stazu do novog železničkog stajališta na Rumenačkom putu: Radovi počinju 25. maja

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Radovi na izgradnji pešačko-biciklističke staze do novog železničkog stajališta Tehničko-putnička stanica na Rumenačkom putu u Novom Sadu počeće 25. maja, najavilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada potvrdila je Infrastrukturi železnice Srbije 20. maja prijavu radova. Izvođač je „Extra-Auto Transport" iz Vrbasa, a rok za završetak je 22. septembar ove godine.

Pored izgradnje staze, Gradska uprava potvrdila je i prijavu radova na izmeštanju mreže elektronskih komunikacija u zoni izgradnje duž Rumenačkog puta.

Na ovaj način putnicima i biciklistima biće omogućen bezbedniji i lakši pristup novom železničkom stajalištu, koje će biti prvo takve vrste u ovom delu grada.

Autor: S.M.

