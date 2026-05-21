LOBANJA I UKRŠTENE KOSTI! Skandalozno otkriće kod Aleksinca: Cela Srbija na nogama

Otkrićem ploče sa lobanjom i krstom na groblju u Baturovcu pokrenuta je istraga o skrivenim grobovima aleksinačkih ustanika i kumova kneza Milojka.

Aleksinački kraj ne prestaje da iznenađuje svojim skrivenim istorijskim blagom, a najnovije otkriće na groblju u Baturovcu pokrenulo je lavinu pitanja i probudilo maštu lokalnih istraživača. Priča koja je počela pre nekoliko dana objavom o nadgrobnoj ploči u porti aleksinačke crkve, pod kojom počiva čuveni knez Milojko Ivković, dobila je svoj još mističniji nastavak.

Tokom rutinskih radova na izgradnji ograde za porodičnu grobnicu, porodica Cvetanović je, čisteći površinski sloj zemlje oko groba Ljubiše Cvetanovića, naišla na neverovatno otkriće - masivnu nadgrobnu ploču koja je više od jednog veka bila potpuno skrivena od očiju javnosti.

Isti simbol kao kod kneza Milojka, ali...

Ono što je najviše šokiralo sve prisutne jeste jeziv i intrigantan simbol uklesan na ploči - mrtvačka glava sa dve ukrštene butne kosti. Međutim, za razliku od ploče kneza Milojka gde se nalazi malteški krst, na novootkrivenom spomeniku uklesan je pravoslavni krst.

Da stvar bude još misterioznija, na ploči ne postoji ime preminulog. Piše samo jedna kratka, potresna rečenica: "Spomen podiže ožalošćena mati Stanka."

Da li su imena namerno ispuštena? Zašto su skrivana od javnosti i istorije? To su pitanja koja su odmah pokrenula istragu kroz stare rodoslove.

Veza sa ustanicima i kumstvo koje krije tajnu

Istraživači su ubrzo došli do podataka iz rodoslova koji, umesto da reše misteriju, zapravo unose još veću zabunu. Ispostavilo se da je ovoj porodici od davnina kumovao upravo knez Milojko Ivković, aleksinački vojvoda iz ustanka protiv Turaka, a nakon njega i njegovi potomci. Očigledno je da se radi o saborcima protiv Turaka koji su iz krvavih ratova izašli zbratimljeni ili vezani kumstvom.

Istorijski podaci kažu da je pomenuta mati Stanka bila ćerka Petra Stojadinovića iz Vukašinovca, koja se u Aleksincu davne 1843. godine udala za Stoiljka Cvetanovića (rođenog brata Stojana i Uroša). Imali su kćer Savku i tri sina: Stanoja, Ranđela i Đorđa.

Jedan od istraživača lokalne istorije slikovito objašnjava težinu ove porodične i istorijske zagonetke:

- Ko od njih leži ispod ove ploče sa simbolom lobanje, i dalje se ne zna sa sigurnošću. Možda jedno od dece, a možda i svo troje. Ono što je izvesno jeste da je suprug Stoiljko verovatno sahranjen u drugoj grobnici. Sama činjenica da je ime izostavljeno, a da ploča nosi obeležje koje asocira na borce, ustanike ili članove tajnih bratstava tog doba, otvara prostor za teorije da je identitet sahranjenog morao ostati tajna iz bezbednosnih ili političkih razloga tog vremena.

Dok zemlja polako vraća priče iz prošlosti, groblje u Baturovcu ostaje mesto koje čuva tajnu o prekinutim životima i herojima čija su imena, svesno ili nesvesno, izbrisana iz sećanja, ostavljajući samo nemog svedoka u kamenu.

Autor: S.M.