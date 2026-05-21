Spasovdanska litija prošla kroz Beograd: Evo šta je nosio patrijarh Porfirije i šta je poručio građanima (FOTO)

Spasovdanska litija povodom slave Grada Beograda, krenula je nešto posle 19.00 časova od Vaznesenjske crkve ka Hramu Svetog Save na Vračaru, a predvodi je patrijarh srpski Porfirije koji nosi Pojas Presvete Bogorodice.

Časni krst na Spasovdanskoj litiji ove godine nosio je Andrej Drobnjaković, koji je kao učenik Matematičke gimnazije osvojio brojne medalje na olimpijadama znanja.

Litija će se kretati od Vaznesenjske crkve preko Ulice kralja Milana, Trga Slavija i Bulevarom oslobođenja do Hrama Svetog Save. Litija će stati na Slaviji, gde će biti održana molitva.

Po završetku litije, patrijarh Porfirije uneće u Hram Svetog Save Pojas Presvete Bogorodice, nakon čega će biti služen akatist Presvetoj Bogorodici i Njenom Čudesnom pojasu, a patrijarh će održati i besedu.

Patrijarh srpski Porfirije poručio je u besedi u Hramu Svetog Save, da je glavni grad Srbije danas molitveno srce i središte čitavog srpskog naroda i istakao da tradicionalni molitveni hod u Spasovdanskoj litiji predstavlja živi korak vere, nade i ljubavi.

- Svi Srbi su danas ovde sabrani i svi duhovno prisutni zajedno sa nama slave. Jer ulice grada Beograda, prestonog grada svih Srba, nisu danas prosto samo putevi kojima prolazimo. To su danas putevi kojima zajedno hodimo Bogu. Prošlo je šest vekova otkako je Sveti knez Lazar, veliki svetitelj naš, koji je jednom za svagda zapečatio naše svetosavsko i krstoliko biće, jednom za svagda učinio da budemo nebeski narod. I to ne onako kako mnogi često misle, pa se i podsmevaju tome, ne u smislu da samo sanjamo o nekim budućim vremenima i o nebu koje ne postoji bežeći od istorije, nego opredeljenjem Svetoga kneza Lazara da i zemlja i istorija treba da budu prožeti nebom i Carstvom Nebeskim - poručio je patrijarh.

Kako je naveo patrijarh srpski u svojoj besedi, naš život treba da bude opredeljenje za Hrista i utemeljen na vrednostima Jevanđelja, a da jedini zakon koji nas određuje bude reč Hristova. "To je opredeljenje za Carstvo Nebesko, to je svedočanstvo o tome da ništa od ovoga sveta nije važnije i veće od zajednice sa Hristom", dodao je Porfirije.

Moleban u Hramu Svetog Save

Litija je stigla do Hrama Svetog Save gde patrijarh Porfirije drži moleban. Nakon službe, vernicima će biti podeljeno 300.000 trakica osveštanih na Pojasu presvete Bogorodice u manastiru Vatoped.

Pojas Presvete Bogorodice, jedna od najznačajnijih svetinja pravoslavnog sveta, juče je u Beograd stigla iz manastira Vatoped, gde se čuva prethodnih šest vekova.

Časni krst na Spasovdanskoj litiji ove godine nosi Andrej Drobnjaković, koji je kao učenik Matematičke gimnazije osvojio brojne medalje na olimpijadama znanja.

Litija se kretala Ulicom kneza Miloša, zatim Ulicom kralja Milana, nakon čega je došla do Slavije, gde je zastala kako bi se održala molitva.

Nakon molitve, kolona je nastavila da se kreće Bulevarom oslobođenja ka Hramu Svetog Save, gde će biti održano bogosluženje.

Na litiji učestvuju episkopi, sveštenstvo, monaštvo i veliki broj vernika, kao i ministri Nenad Popović, Bratislav Gašić, Jelena Žarić Kovačević, Milica Đurđević Stamenkovski, predstavnici gradskih vlasti, pripadnici Vojske Srbije, Žandarmerije, orkestra policije, članovi pevačkih i folklornih društava.

Litija će se kretati od Vaznesenjske crkve preko Ulice kralja Milana, Trga Slavija i Bulevarom oslobođenja do Hrama Svetog Save.

Litija će stati na Slaviji, gde će biti održana molitva.

Po završetku litije, patrijarh Porfirije uneće u Hram Svetog Save Pojas Presvete Bogorodice, nakon čega će biti služen akatist Presvetoj Bogorodici i Njenom Čudesnom pojasu, a patrijarh će održati i besedu.

Vernicima će u Hramu Svetoga Save biti podeljeno 300.000 trakica koje su osveštane na pojasu Presvete Bogorodice u manastiru Vatoped

Vernici će u Hramu Svetog Save do 29. maja moći da se poklone i celivaju Pojas Presvete Bogorodice.

Postoje stotine svedočanstava o isceljenjima ili dobijanju poroda onih koji su sa verom i molitvom pristupili Pojasu Presvete Bogorodice.

Iz neobičnog poštovanja i ljubavi svetogorskih monaha prema Presvetoj Bogorodici, od davnina iznedrena je tradicija da se poklonicima, na njihovu molbu, daju komadići trake koja se osveštava na Pojasu Presvete Bogorodice za blagoslov i duhovno ukrepljenje.

Obeležavanje gradske slave Spasovdana počelo je jutros svetom arhijerejskom liturgijom u Vaznesenjskoj crkvi, koju je služio patrijarh srpski Porfirije.

Proslava gradske slave nastavljena je lomljenjem slavskog kolača u Starom dvoru, uz prisustvo gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića, premijera prof. dr Đura Macuta, patrijarha Porfirija i drugih brojnih zvanica.

Litija povodom obeležavanja Spasovdana, slave Grada Beograda, beogradskim ulicama prolazi tradicionalno još od 1862. godine

Beograd slavi Spasovdan kao svoju slavu i tako čuva uspomenu na taj dan 1403. godine, kada ga je despot Stefan Lazarević proglasio srpskom prestonicom.

Naime, prema dogovoru ugarskog kralja Žigmunda i srpskog despota Stefana, koji je sklopljen krajem 1403. ili početkom 1404. godine, Beograd je postao prestonica Srpske despotovine, a za slavu grada ustanovljen je Spasovdan.

Autor: A.A.