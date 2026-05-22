IKONE, RELIKVIJE, SVETI SPISI! Vatrogasci iz svetinje koja je izgorela kod Zrenjanina izneli NAJVREDNIJE STVARI

Veliki požar koji je danas zahvatio pravoslavnu crkvu Rođenja Presvete Bogorodice u Botošu, u blizini Zrenjanina je ugašen, saopštio je MUP Srbije.

- Brzom i požrtvovanom intervencijom pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, uz pomoć članova Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Banatskog Despotovca, ugašen je požar na crkvi u Botošu kod Zrenjanina, svetinji koja vekovima čuva tragove vremena, vere i zajedništva. U borbi sa požarom sprečeno je njeno dalje širenje, a iz objekta su spasene vredne ikone i crkveni predmeti. Jer kada se sačuva nešto što traje vekovima, sačuva se mnogo više od zidova i predmeta - saopštio je MUP u objavi na Instagramu.

Podsetimo, vatrogasne ekipe su hitno intervenisale kako bi suzbile plamen koji je pretio da uništi ovaj spomenik kulture iz 18. veka, a od velikog značaja je jer čuva ikonostas umetnika Konstantina Pantelića iz 1864. godine.

Na fotografijama i snimcima sa terena zabeleženi dramatični prizori dima i vatre, tačan uzrok izbijanja požara još uvek nije poznat i biće predmet dalje istrage.

Autor: S.M.