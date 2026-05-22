OGLASIO SE BATUT! Ovo su najnovije informacije o epidemiološkoj situaciji sa gripom u Srbiji

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je na teritoriji Srbije od 11. do 17. maja zabeleženo 4.441 slučaja oboljenja sličnih gripu.

Prema najnovijim podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 66,64 na 100.000 stanovnika, a zаbеlеžеnа stоpа је nešto viša u оdnоsu nа prеthоdnu nеdеlju.

I u ovoj izveštajnoj nedelji se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece u uzrasnoj grupi do četiri godine, kao i u grupi od pet do 14 godina.

"Batut" navodi da epidemiološki pokazatelji ukazuju da se u Srbiji registruje geografska raširenost na osnovnom, vanepidemijskom nivou, klinička aktivnost gripa je ispod epidemijskog praga, a trend incidencije je stabilan.

U toku iste nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 9.740 slučajeva ARI, sa stopom incidencije od 788,30 na 100.000 stanovnika, a zabeležena stopa je nešto viša u odnosu na prethodnu nedelju.

U ovoj nedelji nije bilo laboratorijski potvrđenih slučajeva infekcije virusa grupa na teritoriji Srbije.

Navode i pregled situacije u Evropskom regionu Svetske zdravstvene organizacije koji pokazuje da su stope oboljenja sličnih gripu iznad uobičajenog nivoa u Kazahstanu, a nijedna zemlja ili oblast nije prijavila povišene stope akutnih respiratornih infekcija.

"Procenat pozitivnosti na virus gripa iznosio je jedan odsto, što je ispod epidemijskog praga od 10 odsto, u poređenju sa dva odsto registrovanih prethodne nedelje. Medijana stope pozitivnosti za 20 zemlje i područja bila je nula odsto, a Turska je prijavila najmanje 10 odsto pozitivnosti. Cirkulacija gripa se vratila na međusezonske nivoe širom regiona", navodi se u saopštenju.

"Batut" navodi da je epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započet 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu.

U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja.

Autor: D.Bošković