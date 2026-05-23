Osnovna škola 'Jovan Jovanović Zmaj' iz Pančeva najbolja u regionu

Na 10. konferenciji Asocijacije najboljih nastavnika i lidera u regionu, održanoj na Zlatiboru, Osnovna škola OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" iz Pančeva proglašena je za najbolju u regionu i dodeljena joj je plaketa „Svetionik obrazovanja“, piše 013.info.

Na skupu je učestvovalo 120 nastavnika iz Crne Gore, Hrvatske, Severne Makedonije, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Predstavnici obrazovnih ustanova iz ovih zemalja predstavili su svoj rad, a nakon prezentacija i glasanja stručnog žirija i učesnika, pančevačka škola izdvojila se kao ustanova koja inspiriše region i koja se prepoznaje po specifičnom i drugačijem pristupu obrazovno-vaspitnom radu.

Škola je svoj rad predstavila kroz prezentaciju i video-materijal, u kojem su prikazani način rada, školske aktivnosti, manifestacije koje organizuje i u kojima učestvuje, kao i brojne radionice i vannastavne aktivnosti. Poseban deo školskog života čini i hor „Zmajići”, koji je takođe predstavljen kao deo prepoznatljivog identiteta ustanove.

Jedan od elemenata koji se ističe u radu škole jeste timski pristup u kojem su uključeni svi zaposleni, kao i kontinuirano razvijanje metoda rada koje odstupaju od klasičnih obrazovnih obrazaca, uz fokus na humanost, zajedništvo i drugarstvo kod učenika.

Zahvaljujući takvom pristupu, škola godinama održava stabilan upis prvaka i svake godine formira pet odeljenja prvog razreda, dok ukupan broj učenika iznosi oko 900.

Autor: S.M.