Jagnjad iz Srbije prvi put avionima za Sever Afrike: Otvoreno potpuno novo tržište, ugovoren ogroman posao

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije Dragan Glamočić ispratio je sinoć jedan od prvih aviona kojim je živa jagnjad iz Srbije otpremljena ka Alžiru, čime je i zvanično započet izvoz na ovo značajno tržište severne Afrike, a Srbija otvorila novo tržište za domaće stočare, saopšteno je danas iz resornog ministarstva.

U okviru prve velike isporuke biće realizovano ukupno 10 avionskih letova i u Alžir će biti transportovano oko 4.200 grla žive jagnjadi sa domaćih farmi, a reč je o jednom od najzahtevnijih i najvećih organizovanih avionskih izvoza žive stoke iz Srbije u poslednjih nekoliko godina.

Ministar Glamočić je istakao da ovaj posao predstavlja veliki uspeh za srpsko stočarstvo, ali i dokaz da Srbija ima kapacitet da realizuje složene izvozne operacije koje zahtevaju potpunu koordinaciju više institucija i službi.

„Sinoć smo ispratili jedan od prvih aviona sa živom jagnjadi za Alžir i želim da čestitam svim učesnicima u ovom poslu. Posebno je važno što ne izvozimo jagnjetinu, već živu jagnjad, što čitav proces čini mnogo složenijim i zahtevnijim. Potrebno je obezbediti veterinarske uslove, transport, dobrobit životinja, organizaciju utovara i preciznu koordinaciju svih službi kako bi letovi mogli svakodnevno da se realizuju“, rekao je ministar.

On je posebno pohvalio organizaciju čitavog posla i saradnju državnih institucija i izvoznika.

„Želim da čestitam Čabi Boršošu iz Adorjana i njegovom timu na izuzetno obavljenom poslu i organizaciji. Izuzetno sam zadovoljan kako je sve proteklo - od otkupa jagnjadi na terenu, preko sabirnog centra i veterinarskih procedura, do transporta i organizacije letova. Ovo je primer kako država, privreda i poljoprivrednici mogu zajedno da urade veliki posao“, poručio je Glamočić.

Ministar je naglasio da je država obezbedila punu institucionalnu podršku kako bi izvoz mogao da se odvija bez zastoja.

„Da bi avioni mogli svakodnevno da poleću ka Alžiru, bilo je neophodno obezbediti i kontinuiran rad svih službi. Zahvalan sam ljudima iz veterinarske inspekcije, graničnih službi i carine, koja će raditi i tokom vikenda, uključujući i nedelju, kako bi čitav proces izvoza tekao nesmetano i bez zastoja“, istakao je ministar.

Vlasnik sabirnog centra i firme „Kontakt doo“ Čaba Boršoš naveo je da je organizacija ovakvog izvoza veoma složena jer se u kratkom roku mora pripremiti veliki broj grla za avionski transport.

„Jagnjad stiže iz više delova Vojvodine i čitav proces mora biti precizno organizovan. Od pripreme grla, veterinarskih kontrola, smeštaja u kaveze, pa do transporta na aerodrom i utovara u avione - sve mora da funkcioniše bez greške“, kazao je Čaba.

On je dodao da su partneri iz Alžira zainteresovani za srpsku jagnjad nakon uspešnih isporuka u Libiju i dobrih preporuka za kvalitet domaće proizvodnje, što je velika stvar za Srbiju i naše ovčarstvo.

Najvažnije je da domaći ljudi imaju siguran otkup i da vide perspektivu da nastave proizvodnju, rekao je Čaba, organizator izvoza jagnjadi za Alžir.

„Nije ovo lak posao, ali kad imaš siguran otkup i kad znaš da tvoja jagnjad ide čak do Alžira, onda čovek vidi da se trud ipak isplati. Mi smo ceo život u ovome, radimo porodično i borimo se da ostanemo na selu. Kad prodaš veći broj jagnjadi, onda već ima neke računice i volje da nastaviš dalje“, rekao je Boško Dušan iz Lalića kod Odžaka, koji je prodao ovom prilikom svoju jagnjad.

Autor: S.M.