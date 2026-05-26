Porfirije: Manastir Vatoped je za Srbe otadžbina i mesto gde smo se duhovno rodili

Patrijarh srpski Porfirije izjavio je danas da je za srpski narod svetogorski manastir otadžbina i mesto rođenja, gde smo se duhovno rodili i uzrasli, kao i da Časni Pojas Presvete Bogorodice, koji se trenutno nalazi u Beogradu, povezuje sve pravoslavne hrišćane i čini da budemo jedan narod.

On je na konferenciji "Odnos Manastira Vatopeda i pravoslavnih Srba na razmeđu prošlosti i sadašnjosti" povodom dolaska Časnog Pojasa Presvete Bogorodice u Srbiju sa Svete Gore rekao da sa punim pravom može da se kaže da nije bilo manastira Vatopeda, i nas Srba danas ne bi bilo onakvih kakvi jesmo - zapečaćeni svetlošću, svetlošću Svetoga Save i Svetoga Simeona, Svetoga kneza Lazara.

" Auz njih zapečaćeni mnogim svetiteljima kroz koje se pokazuje jedan i jedinstveni pečat, a to je pečat Hristov", rekao je Porfirije novinarima.

Istakao je da ovih dana oseća veliki blagoslov i ljubav, kao i zaštitu Presvete Bogorodice.

"Presveta Bogorodica, pre svega, sve nas hrišćane pravoslavne povezuje i čini da smo jedan narod, jer ona je rodila Gospoda koji je glava crkve, koji je Bog naš i koji ne pravi razliku između naroda, nego svi koji su kršteni u njegovo ime jesu različita plemena koja ulazeći u crkvu postaju, jedanput za svagda, neraskidivo jedno", rekao je patrijarh.

Patrijarh srpski je zahvalio tom prilikom igumanu manastira Vatoped arhimandritu Jefremu i bratstvu manastira što su doneli Časni Pojas u Srbiju.

"Blagodareći ljubavi oca Jefrema, mi smo, pokazujući ljubav i poverenje u Presvetu Bogorodicu, pokazali da smo narod Božiji. Da nismo izgubljeni, da nismo bez nade, nego da jako dobro znamo ko smo i šta smo, odakle smo, šta jesmo i šta nam je krajnji cilj. Stoga, u ime čitavog našeg naroda, ja osećam potrebu da iz dubine duše zahvalim igumanu manastira Vatopeda, arhimandritu Jefremu i čitavom njegovom bratstvu na ljubavi koju su svi zajedno pokazali u odnosu na naš narod", kazao je Porfirije.

Takođe, patrijarh je ocenio da su srpski i grčki narod blagodareći Gospodu, ali i zajedničkoj istoriji, ništa drugo nego istinska, prava i rođena braća.

"To što mi između sebe jesmo, to su i naši narodi, grčki narod i srpski narod, i kroz istoriju, i danas, i tako će biti u vekove vekova. Jesmo narodi Hristovi, jedna crkva i imamo jednoga Gospoda kojeg slavimo i sada i u vekove vekova. Amin", kazao je Porfirije.

Ministar bez portfelja zadužen za oblast međunarodne ekonomske saradnje i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović istakao je da Časni pojas Presvete Bogorodice svedoči o vekovnoj povezanosti Srba, Svete Gore i manastira Vatoped.

"Možemo slobodno da kažemo da su ti odnosi počeli u vreme Svetoga Save i Svetoga Simeona Mirotočivog, i slobodno možemo reći da su u Vatopedu postavljeni temelji srpske duhovnosti, srpske srpske državnosti i svetosavskog identiteta", rekao je Popović.

Popović se u ime Vlade Srbije zahvalio srpskom patrijarhu što je pozvao igumana manastira Vatoped arhimandrita Jefrema i bratstvo manastira da dođu u Beograd sa časnim pojasom.

"Takođe, želimo da se zahvalimo svom vernom narodu koji u neprekidnim kolonama, danima i evo noćima, dolazi ispred Hrama Svetog Save da se pokloni časnom pojasu Presvete Bogorodice. Verni narod oseća duhovnu silu časnog pojasa, a naravno da od Svetoga Save, Svetog Simeona, od kneza Lazara, ta duhovna povezanost između Srba i Vatopeda ukazuje da je to veliki blagoslov, ali takođe veliko svedočanstvo da nad srpskim narodom stalno prisustvuje pokrov Majke Božije", poručio je ministar.

Iguman manastira Vatopeda arhimandrit Jefrem ukazao je da se današnjom konferencijom naglašava veza svetogorskog manastira i Srbije.

"Sveti Sava i Simeon su bili temelji ove naše države i crkve. Oni su ponikli u Vatopedu, Vatoped je bio manastir koji je dao svoju oblast, pčelinjake da se sagradi manastir Hilandar. I to mesto je sad mesto kome pribegavaju svi naši pravoslavni Srbi, naša braća. To je veliki blagoslov i veliki blagoslov ovaj simposion koji se odvija danas pred, pod pokrovom pojasa", rekao je on.

Časni Pojas Presvete Bogorodice izložen je u Hramu Svetog Save na Vračaru, a vernici imaju priliku da se do 29. maja poklone pred jednom od najznačajnijih svetinja u pravoslavnom svetu.

Govoreći o celivanju svetinje u Hramu, Jefrem je istakao da danas gledamo hiljade vernika kako prilaze i celivaju Časni Pojas sa velikim strpljenjem.

"Ja sam bio oko ponoći i pitao sam narod: 'Da li ste se umorili?', kažu: 'Ne, mi se ne umaramo'. Jednim glasom su svi odgovorili. Neki su čekali pet sati, neki tri, neki osam sati su čekali u redu da bi se poklonili, celivali Časni Pojas Bogorodice. I kažem, dok čekate u redu, rekao sam im: 'Molite se sa čežnjom i ljubavlju u srcu i Bogorodica će i odgovoriti na vaše molitve'. I da Bogorodica uvek bude sa srpskim narodom, amin", rekao je Jefrem.

Autor: S.M.