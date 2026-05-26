Poznata adresa, novo iskustvo kupovine – uskoro na Novom Beogradu

Kompanija Univerexport već godinama kontinuirano širi svoju maloprodajnu mrežu, istovremeno posvećujući posebnu pažnju unapređenju i modernizaciji postojećih objekata. Jedan od objekata koji je trenutno u procesu renoviranja nalazi se na Novom Beogradu na adresi Japanska 19 - Blok 62, a njegovo svečano ponovno otvaranje planirano je za drugu polovinu juna.

Ovaj objekat zauzima posebno mesto u istoriji kompanije, budući da je upravo on bio prvi Univerexport objekat otvoren u Beogradu. Renoviranje donosi potpuno osvežen i savremen koncept prostora, ali i mnogo više od estetskih promena – kupce očekuje novo, inovativnije i funkcionalnije iskustvo kupovine, prilagođeno savremenim potrebama i navikama potrošača.

Posebno mesto u ponudi i nakon renoviranja zadržaće sveže meso Bačka iz sopstvene proizvodnje kompanije Univerexport, po kome je ovaj objekat godinama bio prepoznatljiv među kupcima sa Novog Beograda. Upravo zbog kvaliteta i ponude svežeg mesa mnogi potrošači su ovaj objekat birali kao svoju omiljenu destinaciju za kupovinu, a taj segment ponude ostaje važan deo asortimana, ali i identiteta renoviranog prostora.

Novo poglavlje ovog Univerexport objekta biće namenjeno svim stanovnicima Novog Beograda, ali i kupcima koji kvalitet, udobnost i efikasnost kupovine stavljaju na prvo mesto. Savremeno opremljen prostor obuhvatiće najsavremeniju opremu, kutak za predah i uživanje tokom kupovine, pažljivo odabran širok asortiman artikala, samouslužne kase, kao i brojne dodatne pogodnosti koje će svakodnevnu kupovinu učiniti bržom, jednostavnijom i prijatnijom.

Pored ponovnog otvaranja renoviranog objekta na Novom Beogradu, kompanija Univerexport nastavlja sa razvojem svoje mreže i tokom juna planira otvaranje još jednog maloprodajnog objekta na novoj adresi u Beogradu u opštini Voždovac. Na taj način kompanija dodatno potvrđuje svoju posvećenost unapređenju iskustva kupovine i dostupnosti kvalitetnih proizvoda kupcima u Beogradu, ali i širom Srbije.