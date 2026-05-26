'ŠAMPIONI KOJI ČUVAJU SRBIJU DALEKO OD SRBIJE' Kokanović posle Evropske smotre folklora poručio: Emocija je ispunila salu, pomislio sam samo jedno: Svi ste vi šampioni (VIDEO)

Beograd je tokom vikenda bio domaćin za oko 6.000 Srba iz devet zemalja, koji su učestvovali na 28. Evropskoj smotri srpskog folklora dijaspore.

Beograd je bio domaćin 28. Evropskoj smotri srpskog folklora dijaspore prethodna dva dana. Prema rečima direktora Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Vladimir Kokanović, naši ljudi iz dijaspore su najbolji ambasadori, predstavnic srpskih nacionalnih interesa, srpske kulture i najbolji nosioci srpske tradicije.

Prema njegovim rečima, smotra je divan momenat da se ponovo svi saberemo, ali i da se Beogradu, Srbiji pa i regionu predstavi najbolje što Srbija ima, a to jesu naša deca koja sa velikom mukom, ali sa puno ljubavi čuvaju srpsko ime i prezime.

- “Čiča“ je uručen šampionima — SKUD „Vidovdan“ iz Ljubljane. Ali dok sam gledao 2000 naših ljudi, decu u nošnjama i emociju koja je ispunila salu, pomislio sam samo jedno — SVI STE VI NAŠI ŠAMPIONI. Šampioni koji čuvaju Srbiju daleko od Srbije!- napisao je Kokanović u svojoj objavi na instagramu.

- Hvala vam što ste pokazali kako se voli Srbija i srpski narod- poručio je Kokanović na kraju.

Autor: Jovana Nerić