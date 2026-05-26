CRVENI ALARM ZA RODITELJE: Novi proizvod 'Snifit' zaludeo tinejdžere – ušmrkavaju energetski prah iz cevčica, stručnjaci upozoravaju da je ovo direktan put u narkomaniju!

Na tržištu Srbije pojavio se izuzetno opasan proizvod pod nazivom „snifit“ (od engleske reči sniffing – šmrkati) koji je izazvao paniku i ozbiljan alarm među lekarima, roditeljima i stručnjacima za bolesti zavisnosti. U pitanju je takozvani energetski prah u beloj boji koji dolazi u malim kutijicama sa specijalnom cevčicom, a deca ga konzumiraju tako što ga ušmrkavaju u nos, oponašajući rituale konzumiranja najtežih ilegalnih droga.

Iako se reklamira kao legalno sredstvo za podizanje energije i koncentracije, stručnjaci upozoravaju da je reč o podmuklom proizvodu koji je u pojedinim evropskim državama već zabranjen.

Šta se krije u „tajnoj formuli“ belog praha?

Doktorka Svetlana Vučetić, neurolog i specijalista iz Specijane bolnice za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj, detaljno je za Blic TV analizirala sastav ovog praha i ukazala na ozbiljne zdravstvene zamke:

Kofein i taurin: Sastojci koji se naglo unose direktno kroz sluzokožu nosa u krvotok, izazivajući opasan skok krvnog pritiska i pulsa.

Vitamini B kompleksa (B1 i B6) i L-teanin: Iako zvuče bezopasno, prekomerne i nekontrolisane količine vitamina B6 mogu izazvati polineuropatiju – teško oboljenje i oštećenje nerava, prvenstveno u nogama.

Mentol: Služi za aromu, ali dodatno iritira disajne puteve.

„Tajna formulacija“ (Secret choice): Sastojak koji proizvođač navodi na pakovanju, ali je njegov tačan hemijski sastav potpuno nepoznat lekarima.

Pakao uznemirujućih simptoma: Korisnici nakon kratkotrajnog, lažnog osećaja snage i budnosti brzo počinju da prijavljuju iritaciju sluzokože nosa i ždrela, nagli skok pritiska, jaku vrtoglavicu i neugodnost. U kombinaciji sa alkoholom u klubovima, ovaj prah dovodi do ubrzane dehidratacije i predstavlja tempiranu bombu za srce.

Banalizacija droge i „gejtvej“ efekat

Ono što najviše plaši stručnjake jeste imitacija narkomanskih rituala i marketinški slogani poput „Sredi se“, koji koriste narkomanski žargon. Lambe Đorelijevski, bivši šef Odseka za suzbijanje narkomanije u MUP-u Srbije, ističe da se na ovaj način svesno populariše metodologija drogiranja.

Budući da nove generacije izbegavaju iglu i drogu isključivo ušmrkavaju (kokain, amfetamine, pa čak i mrvljene lekove), dr Vučetić naglašava da je ovo klasičan „gejtvej“ (ulazni) proizvod. Kada dete navikne na ovaj ritual, vrlo brzo i lako će preći na kokain ili amfetamin koji pružaju sličan lažan osećaj moći. Pored toga, u zamračenom klubu, deci se pod maskom ovog praha lako može podmetnuti i prava droga.

Dostupno na Tiktok-u za cenu jedne užine

Ovaj opasan proizvod ledi krv u žilama i zbog svoje ekstremne dostupnosti – tinejdžeri ga masovno naručuju preko društvenih mreža, a najviše se reklamira na platformi Tiktok.

Cena je hirurški precizno prilagođena džeparcu školaraca: bočica koja obezbeđuje desetak konzumiranja košta 16 evra. To znači da za samo 1,5 evra po jednoj „crti“, deca u Srbiji legalno kupuju kartu za pakao zavisnosti.

Kako prolazi ispod radara zakona?

Roditelji s pravom pitaju kako je ovo uopšte legalno u slobodnoj prodaji. Proizvođači koriste tromost sistema i zakonske rupe: kofein i taurin nisu na listi zabranjenih psihoaktivnih supstanci, pa se prah preko granice često švercuje i lažno deklarisao kao „kozmetički proizvod“, „prah za miris“ ili „osveživač vazduha“. To podseća na situaciju kada su se u Beogradu legalno prodavali opasni sintetički kanabinoidi kao osveživači.

Dok u Evropskoj uniji postoji zakon koji striktno zabranjuje „imitaciju rituala droge“, u krivičnom zakonodavstvu Srbije takav mehanizam još ne postoji. Zbog toga su i školski policajci bespomoćni – čak i ako uhvate dete kako ušmrkava beli prah u dvorištu, moraju da čekaju rezultate veštačenja, a ako supstanca nije na zvaničnoj crnoj listi droga, dete mora biti pušteno bez ikakvih sankcija.

Autor: D.S.