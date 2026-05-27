Haos u Vranju: Vozač pokosio ogradu kod ŠKOLE, pa zbrisao

Tokom protekle noći, u ulici Partizanski put u Vranju, došlo je do saobraćajnog incidenta u kojem je potpuno urušena zaštitna ograda u pešačkoj zoni. Posebno zabrinjava činjenica da se ovaj događaj odigrao u neposrednoj blizini Osnovne škole "Radoje Domanović", na potezu kojim svakodnevno prolazi veliki broj dece.

U Policijskoj upravi Vranje potvrdili su za medije da su o ovom slučaju obavešteni jutros. Odmah po prijavi, pripadnici saobraćajne policije izašli su na lice mesta i obavili uviđaj.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, sumnja se da je na zaštitnu ogradu naletelo putničko vozilo koje ju je, od siline udarca, oborilo i potpuno uništilo, nakon čega se vozač udaljio sa lica mesta.

Istraga o ovom incidentu je u toku, a nadležni organi intenzivno rade na identifikaciji vozača. Kako je najavljeno, policija će u sklopu istrage preuzeti i detaljno pregledati snimke sa okolnih nadzornih kamera, što bi trebalo da otkrije tačno vreme i detalje ove nesreće, kao i registarske oznake vozila.

Nakon završetka analize video-snimaka i operativnog rada na terenu, očekuje se zvanično saopštenje PU Vranje sa više detalja o ovom događaju koji je uznemirio meštane ovog dela grada.

Autor: S.M.