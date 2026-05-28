Alarmantno upozorenje RHMZ za naredna 3 DANA: Temperatura pada, ali ovo skače na MAKSIMUM

Na teritoriji čitave Srbije danas je na snazi visok do vrlo visok indeks UV zraka, a takva nas prognoza očekuje i sutra 29.maja kao i u subotu 30. maja, saopštio je RHMZ.

Prema podacima sa sajta vrlo visok stepen UV zraka je na severu Srbije, u celoj Vojvodini, dok je malo bolja situacija u ostatku zemlje, odnosno visok, upozoravaju se građani da budu na oprezu.

Upozorenje na visok indeks UV zraka, 28. maj 2026.

U petak, 29. maja na teritoriji cele Srbije biće na snazi upozorenje na vrlo visok indeks UV zraka (8-10), u gotovo svim gradovima, osim na Paliću, u Kikindi i u Dimitrovgradu.

Slična situacija očekuje nas i u subotu.

Upozoravaju se građani da se ne izlažu suncu bez preke potrebe, a ukoliko je to neophodno, da ponesu adekvatnu zaštitu i flašicu vode.

Autor: S.M.