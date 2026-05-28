UZNEMIRUJUĆE! Vandalizam kakav se ne pamti: Sa grobova u Bačkoj Palanci počupano 50 krstova, uništeni i nadgrobni spomenici

Na gradskom groblju u Bačkoj Palanci tokom vikenda dogodio se ozbiljan čin vandalizma.

Sa više grobnih mesta počupano je oko 50 drvenih krstova, koji su potom razbacani po groblju.

Slučaj je prijavljen policiji koja radi na utvrđivanju okolnosti i identifikaciji počinioca.

Međutim, uznemirujuće fotografije ukazuju da problem možda ne staje samo na počupanim krstovima. Na fotografijama koje su nam meštani dostavili vide se i oštećena, odnosno polomljena grobna mesta i nadgrobni spomenici.

Autor: S.M.