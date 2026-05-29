BUDUĆNOST JE VAŠA! Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković uputio moćnu poruku osmacima: Ne brinite, mesta ima za sve, zaboravite na tremu!

Za učenike osmih razreda širom Srbije danas je poseban dan! Završetkom nastave zvanično su zaokružili jednu važnu životnu etapu, a tim povodom im je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković uputio srdačnu čestitku, požlevši im puno uspeha na predstojećem završnom ispitu i upisu u srednje škole.

Ministar je naglasio da maturanti nemaju apsolutno nikakvog razloga za brigu, jer u srednjim školama ima više nego dovoljno mesta za sve.

Ključni datumi i poruka ministra: Verujte u sebe!

Mala matura kuca na vrata, a ministar Stanković je poslao jasnu poruku svim osmacima kako da pristupe predstojećem testiranju koje ih očekuje polovinom narednog meseca:

"Pred vama su novi izazovi i brojne prilike da unapredite svoje znanje tokom nastavka školovanja. Sve ono što ste naučili imaćete priliku da pokažete na završnom ispitu. Važno je da verujete u sebe, da zaboravite na tremu i spremni izađete na završni ispit 15, 16. i 17. juna", poručio je ministar prosvete.

On je takođe posavetovao buduće srednjoškolce da se prilikom izbora smera i škole prvenstveno rukovode svojim ličnim talentima i afinitetima. Istakao je da kroz znanje i obrazovanje izgrađuju sebe kao ličnosti, ali ih je i podsetio da trajno čuvaju drugarstva stečena u osnovnoj školi i sa ponosom se sećaju svojih nastavnika.

Statistika na strani učenika: Slobodno preko 71.000 mesta

Da mesta za brigu zaista nema, potvrđuju i zvanične brojke zvaničnog Plana upisa. Naime, osmi razred u Srbiji ove godine završava nešto više od 64.400 učenika, dok u srednjim školama ima čak 71.614 slobodnih mesta. To znači da je kapacitet znatno veći od broja malih maturanata, što im ostavlja komotan prostor da upišu željene profile.

Autor: D.S.