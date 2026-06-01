AKTUELNO

Društvo

SPREMITE SE ZA HLADAN TUŠ! Od danas period nestabilnog vremena, a evo kako će se kretati temperature

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević, Pixabay.com ||

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi danas će biti toplo i nestabilno vreme.

Naoblačenje koje će ujutru i pre podne zahvatiti severne, sredinom dana proširiće se na zapadne, a posle podne i na ostale predele Srbije, uslovljavajući kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom uz skretanje vetra na umeren severozapadni.

Lokalno se očekuju izraženiji grmljavinski procesi sa gradom, većom količinom padavina i jakim vetrom. Najniža temperatura od 11 do 19 °S, a najviša od 23 na severozapadu do 31 °S na jugoistoku zemlje, navodi se na sajtu RHMZ-a.

Od utorka do kraja sedmice promenljivo oblačno i nestabilno sa čestom pojavom pljuskova i grmljavina, koji će lokalno biti izraženiji uz grad.

Autor:

#Kiša

#Prognoza

#Sunce

#Vreme

POVEZANE VESTI

Društvo

DANAS LETNJE TEMPERATURE! Biće i iznad 30 stepeni, a narednih dana...

Društvo

PAKLENI VIKEND! Temperature danas i sutra do 30 stepeni, a uveče u OVIM DELOVIMA ZEMLJE moguće nepogode

Društvo

I danas letnje temperature! Maksimalno do 32 stepena, ali su u OVIM DELOVIMA moguće nepogode

Društvo

I danas LETNJE TEMPERATURE: Očekuje se smena oblaka i sunca, a evo gde i kada je moguća KIŠA

Društvo

Letnje temperature u Srbiji! Danas i do 30 stepeni, a od ponedeljka PREOKRET

Društvo

Od srede zahlađenje! Sa 27 temperatura preko noći pada na 9! Danas do 33 stepena, a vrućina donosi ove tri muke