SPREMITE SE ZA HLADAN TUŠ! Od danas period nestabilnog vremena, a evo kako će se kretati temperature

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi danas će biti toplo i nestabilno vreme.

Naoblačenje koje će ujutru i pre podne zahvatiti severne, sredinom dana proširiće se na zapadne, a posle podne i na ostale predele Srbije, uslovljavajući kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom uz skretanje vetra na umeren severozapadni.

Lokalno se očekuju izraženiji grmljavinski procesi sa gradom, većom količinom padavina i jakim vetrom. Najniža temperatura od 11 do 19 °S, a najviša od 23 na severozapadu do 31 °S na jugoistoku zemlje, navodi se na sajtu RHMZ-a.

Od utorka do kraja sedmice promenljivo oblačno i nestabilno sa čestom pojavom pljuskova i grmljavina, koji će lokalno biti izraženiji uz grad.

