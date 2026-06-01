POČELA SA RADOM 'SAJBER STRAŽA' Oglasio se Dačić, a evo koja sve krivična dela građani mogu da prijave ovde (VIDEO)

Platforma omogućava građanima i pravnim licima da prijave različite digitalne pretnje i dobiju pouzdane informacije i upozorenja.

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je danas, u okviru obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, počela sa radom nacionalna platforma "Sajber straža, namenjena prijavi i prevenciji različitih oblika visokotehnološkog kriminala, jačanju digitalne bezbednosti i efikasnijoj zaštiti građana i privrede u digitalnom prostoru

Dačić je istakao da je "Sajber straža" osmišljena kao jedinstveno mesto na kome će građani i pravna lica moći da prijave različite oblike krivičnih dela u digitalnom okruženju, dobiju pouzdane informacije i blagovremena upozorenja, prepoznaju rizike i unaprede svoju bezbednost prilikom korišćenja interneta i digitalnih servisa.

Nova nacionalna platforma "Sajber straža" dostupna je na adresi -https://sajberstraza.gov.rs.

"Cilj platforme nije samo da omogući prijavu nakon što se incident dogodi, već da doprinese sprečavanju novih krivičnih dela, bržem otkrivanju pretnji, blagovremenom informisanju građana i efikasnijem reagovanju nadležnih institucija", rekao je Dačić.

Šta sve građani mogu da prijave

Prema njegovim rečima, putem platforme građani i privreda moći će da prijave različite oblike visokotehnološkog kriminala, uključujući:

- internet prevare

- zloupotrebe naloga

- kompromitaciju digitalnih sistema

- zlonamerne linkove i sadržaj

- krađu i zloupotrebu ličnih podataka

- digitalno nasilje

- ucene

- kao i druge incidente u digitalnom okruženju

"Visokotehnološki kriminal više nije izolovana pretnja koja pogađa samo IT sektor, već oblik kriminala koji direktno utiče na građane, privredu, institucije i bezbednost društva u celini. Internet je postao prostor svakodnevnog života, ali i prostor u kome deluju organizovane kriminalne grupe, prevaranti i lica koja zloupotrebljavaju savremene tehnologije na štetu građana“, poručio je ministar Dačić.

On je naglasio da će "Sajber straža", pored prijema prijava, imati i značajnu preventivnu i koordinacionu ulogu, kroz bržu razmenu podataka i saradnju nadležnih institucija, finansijskog sektora, internet zajednice i međunarodnih partnera.

Autor: Jovana Nerić