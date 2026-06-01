KRAJ ČEKANJU U REDOVIMA ZA VOZ: Aplikacija Srbijavoza ima hit opciju za putnike, a direktor najavio i sledeći veliki korak!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Srbijavoz ||

Vršilac dužnosti generalnog direktora Srbijavoza Ljubiša Pejičić izjavio je danas da mobilna aplikacija, koja korisnicima omogućava brzu i jednostavnu kupovinu mesečnih karata putem pametnih telefona, već broji 400.000 korisnika.

On je najavio da će sledeći korak u digitalizaciji i unapređenju korisničkog iskustva obuhvatiti i prodaju međunarodnih karata, što se očekuje uskoro.

"Pre nekih mesec dana uveli smo i mogućnost kupovine mesečnih karata. Kroz par klikova naši putnici dobijaju svoje mesečne karte. Ne moraju da stoje u redovima", rekao je Pejičić za Tanjug.

Digitalizacija u Srbijavozu ne obuhvata samo usluge za putnike, već i kompletno unutrašnje poslovanje. U toku je završna faza implementacije projekta EMIS, u okviru kojeg se poslovni proces koji rade mašinovođe prebacuje iz papira u tablete. Softver je već u operativnoj upotrebi kod dela mašinovođa, čime je rad značajno modernizovan i ubrzan.

Autor: D.S.

