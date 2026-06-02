Nestao Ivan iz Požege! Rekao da ide da opere auto, supruga otkrila poslednje reči: Jedna stvar jako čudna

Policija, porodica i prijatelji tragaju za Ivanom Rakićem iz Požege koji je poslednji put viđen juče rano ujutru.

- Oko pola sedam je izašao i rekao da ide da opere kola, ja sam ga zvala i pitala da li se odmah vraća i rekao je da se vraća. Od tada međutim mu se gubi svaki trag, telefon mu je nedostupan - kaže za RINU Ivanova supruga.

Prema poslednjim navodima, njegovo vozilo poslednji put je snimljeno na izlazu iz Požege ka Kosjeriću.

Mole se građani da ako imaju bilo kakvu informaciju da jave najbližoj stanici policije, ili na broj telefona 064 414 50 67!

