Nevreme zahvatilo Hrvatsku: Na snazo narandžasti meteoalarm za OVE regije

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je za danas žuta upozorenja za veći deo Hrvatske zbog grmljavine i jakog vetra, dok su za riječku i splitsku regiju na snazi narandžasta upozorenja zbog izraženijih vremenskih nepogoda.

Prema prognozi, Hrvatsku očekuje pretežno oblačno vreme sa povremenom kišom, pljuskovima i grmljavinom, preneo je Indeks.

Najnestabilnije prilike očekuju se na Jadranu i u priobalnim područjima, gde su mogući obilniji pljuskovi, grmljavina i veće količine padavina.

U jutarnjim satima na istoku zemlje i na jugu očekuju se kraći sunčani periodi, dok se tokom večeri i noći sa zapada predviđa postepeno razvedravanje.

Na kopnu će duvati slab do umeren južni i jugozapadni vetar, koji će tokom popodneva promeniti smer na severni i severozapadni.

Na istoku zemlje vetar će povremeno biti i jak.

Na Jadranu će umeren i jak južni vetar najpre na severnom delu obale preći u jugozapadni i severozapadni vetar, a tokom popodneva u buru.

Najviša dnevna temperatura kretaće se uglavnom između 19 i 24 stepena Celzijusa, dok će u planinskim krajevima biti nešto niža.

Meteorolozi za sutra najavljuju stabilizaciju vremena i pretežno sunčane uslove uz povremenu umerenu oblačnost.

Na jugu zemlje tokom noći i jutra ponegde je još moguća kiša ili kratkotrajni pljusak.

Jutarnje temperature kretaće se između 10 i 15 stepeni, na Jadranu od 14 do 18, dok će dnevne vrednosti porasti na između 23 i 27 stepeni Celzijusa.

Autor: Marija Radić