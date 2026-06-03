AKTUELNO

Društvo

Nevreme zahvatilo Hrvatsku: Na snazo narandžasti meteoalarm za OVE regije

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/FOTO HINA/ LANA SLIVAR DOMINIĆ ||

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je za danas žuta upozorenja za veći deo Hrvatske zbog grmljavine i jakog vetra, dok su za riječku i splitsku regiju na snazi narandžasta upozorenja zbog izraženijih vremenskih nepogoda.

Prema prognozi, Hrvatsku očekuje pretežno oblačno vreme sa povremenom kišom, pljuskovima i grmljavinom, preneo je Indeks.

Najnestabilnije prilike očekuju se na Jadranu i u priobalnim područjima, gde su mogući obilniji pljuskovi, grmljavina i veće količine padavina.

U jutarnjim satima na istoku zemlje i na jugu očekuju se kraći sunčani periodi, dok se tokom večeri i noći sa zapada predviđa postepeno razvedravanje.

Na kopnu će duvati slab do umeren južni i jugozapadni vetar, koji će tokom popodneva promeniti smer na severni i severozapadni.

Na istoku zemlje vetar će povremeno biti i jak.

Na Jadranu će umeren i jak južni vetar najpre na severnom delu obale preći u jugozapadni i severozapadni vetar, a tokom popodneva u buru.

Najviša dnevna temperatura kretaće se uglavnom između 19 i 24 stepena Celzijusa, dok će u planinskim krajevima biti nešto niža.

pročitajte još

POPALJENI ALARMI, BEOGRAD NA NAJJAČEM UDARU: RHMZ izdao hitna upozorenja zbog nevremena koje će danas protutnjiti kroz Srbiju

Meteorolozi za sutra najavljuju stabilizaciju vremena i pretežno sunčane uslove uz povremenu umerenu oblačnost.

Na jugu zemlje tokom noći i jutra ponegde je još moguća kiša ili kratkotrajni pljusak.

Jutarnje temperature kretaće se između 10 i 15 stepeni, na Jadranu od 14 do 18, dok će dnevne vrednosti porasti na između 23 i 27 stepeni Celzijusa.

pročitajte još

Aerodrom u Kuvajtu oštećen u napadu: Ima povređenih, svi letovi obustavljeni

Autor: Marija Radić

#Beograd

#Hrvatska

#Nevreme

#Upozorenje

#Vremenska prognoza

POVEZANE VESTI

Društvo

POPLAVE PRETE HRVATSKOJ: Izdato narandžasto upozorenje, slede jaka kiša, grmljavina i grad

Region

Hrvatska upalila alarme: Stiže veliko nevreme! Moguće štete na imovini, kao i poplave

Društvo

SPREMITE SE ZA TEMPERATURNI ROLERKOSTER! Danas paklena vrućina, sutra PLJUSKOVI i grmljavina - RHMZ izdao niz upozorenja

Društvo

KRENULO JE: RHMZ izdao hitna upozorenja na pljuskove sa grmljavinom i gradom za OVE delove Srbije

Društvo

Oglasio se RHMZ: 2 stvari sigurno vam se neće svideti! OVO je prognoza vremena do kraja sedmice

Društvo

RHMZ IZDAO NAJNOVIJE UPOZORENJE! Premešta se OLUJNI oblak, sada su OVA dva dela Srbije na udaru nepogoda