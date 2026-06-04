AKTUELNO

Društvo

Sjajna vest za roditelje osnovaca u Nišu! Gradonačelnik Pavlović najavio pomoć

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

I ove godine roditelji niških osnovaca dobiće pomoć grada od po 20.000 dinara za početak nove školske godine. Ova direktna podrška porodicama sa decom školskog uzrasta već je ustaljena praksa, jer je ovo druga godina zaredom kako se realizuje ova jednokratna novčana pomoć.

Predviđeno je da svaki učenik javne osnovne škole dobije po 20.000 dinara, tako što će sredstva biti uplaćena na tekuće račune roditelja, hranitelja ili staratelja.

„Presrećan sam što našim Nišlijama možemo da pomognemo i ove godine. Znam da je to mnogo značilo lane, kada su roditelji tim novcem, osim knjiga, mališanima kupovali i obuću i odeću, jer neka deca nasleđuju deo udžbenika. Silno se trudimo da maksimalno ubrzamo čitav proces a isplatu možemo da obavimo od 1. do 15. avgusta”, kazao je gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović koji dodaje da je za te namene kao i minule godine opredeljeno oko 400 miliona dinara.

Škole će u narednom periodu dostaviti spiskove učenika, nakon čega će se, prema zvaničnim evidencijama, vršiti prenos sredstava, najpre školama, a zatim i roditeljima, starateljima ili hraniteljima na njihove račune. Za realizaciju ove pomoći biće zadužene Gradska uprava za socijalnu i porodičnu zaštitu, Gradska uprava za finansije, kao i sve osnovne škole na teritoriji grada Niša.

#Dragoslav Pavlović

#Niš

#Pomoć

POVEZANE VESTI

Beograd

Beograd svim đacima isplaćuje po 20.000 dinara! Detaljni vodič za prijavu, a zna se i kad kreće isplata

Društvo

GRAD BEOGRAD DAJE PO 20.000 DINARA SVIM UČENICIMA! Evo kada roditelji mogu da očekuju novac

Beograd

STIŽE POMOĆ ĐACIMA BEOGRADA! Evo kako da se prijavite za 20.000 dinara i kada tačno leže novac, ovo je sve što treba da znate

Beograd

Imate đaka u kući? Beograd ponovo daje 20.000 dinara, ali to nije jedina novost iz Skupštine grada

Društvo

STIŽU 'ŠUŠKE' Ovi građani Srbije dobiće po 10.000 dinara - Pogledajte da li će se i vama posrećiti!

Društvo

Beograd daje đačku pomoć! Evo od čega zavisi da li će se isplatiti po 10.000 ili 20.000 dinara