Đurđević Stamenkovski uručila Boračku spomenicu porodici poginulog borca Slaviše Đorđevića

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je porodicu Slaviše Đorđevića, koji je pre 27 godina, na današnji dan, poginuo u Peći braneći otadžbinu tokom oružanih sukoba na Kosovu i Metohiji.

Tom prilikom ministarka je roditeljima poginulog borca, Branku i Zorici, uručila Boračku spomenicu – najviše nacionalno priznanje Republike Srbije.

„Godine prolaze, ali ostaju bol i praznina koje ništa ne može da popuni. Danas smo ovde da se setimo Slaviše, koji je sa nepunih 21 godinu dao svoj život za Srbiju. Nije stigao da zasnuje porodicu i ostavi potomstvo, ali svi mi danas živimo u slobodi koju su nam ostavili u amanet naši heroji“, poručila je ministarka.

Ona je istakla da Boračka spomenica predstavlja trajno svedočanstvo o žrtvi i herojstvu onih koji su branili državu, kao i znak da Srbija ne zaboravlja svoje junake.

„Neka ovo priznanje ostane u vašem domu kao uspomena na Slavišu i kao svedočanstvo jednog vremena. Srbija ga nije zaboravila i nikada ga neće zaboraviti“, naglasila je Đurđević Stamenkovski.

Ministarka je istakla da je Srbija ove godine prvi put zvanično obeležila Bitku na Paštriku, najavivši da će ovogodišnje obeležavanje Bitke na Košarama biti najveće i najdostojanstvenije do sada, u znak trajnog sećanja na heroje koji su branili otadžbinu.