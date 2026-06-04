SPREMITE SE ZA PLJUSKOVE I GRMLJAVINU: Meteorolog Čubrilo otkrio kada počinje novo nevreme

Nakon pljuskova sa grmljavinom koji su pogodili veći deo Srbije u sredu u popodnevnim časovima, danas je počeo kratkotrajni svežiji talas koji će potrajati do predstojećeg vikenda.

Meteorolog-amater Marko Čubrilo je saopštio u novoj vremenskoj prognozi da novo nevreme počinje večeras, u toku noći ka petku.

Prema njegovim rečima, suvo i stabilno biće sve do 10. juna. Nakon toga novi kratkotrajni period destabilitacije, a onda počinju prave letnje temperature.

- U petak toplije ali krajem dana sa zapada povećanje oblačnosti koje će u toku noći ka suboti ponegde na severu,a u subotu preko dana nad središnjim i jugoistočni delovima regiona usloviti lokalnu pojavu pljuskova, ali se konkretnije padavine ne očekuju. Vetar u okretanju na severozapadni i do do kraja nedleje maksimumi uglavnom od +21 do +28 stepeni Celzijusa - započeo je Čubrilo.

Kada počinje novo nevreme?

Početkom sledeće nedelje rast temperature. Nestabilnost u vidu pljuskova sa grmljavinom 10. juna nakon čega će temperatura konstantno rasti i dostići će junski prosek.

- Početkom sledeće nedelje toplije tako da bi oko 10. juna maksimumi ponegde išli i na +31 stepen Celzijusa ali se istog dana uz lokalne nestabilnosti krajem dana očekuje osveženje tako da bi se sredinom sledeće nedelje maksimumi kretali od +17 do +23 stepena Celzijusa. Prema sredini meseca modeli za sada simuliraju uglavnom suvo i polako sve toplije vreme tako da bi oko 15. juna maksimumi mogli dostići prave letnje vrednosti koja bi bile iznad proseka - nastavlja Čubrilo.

Da li će padati kiša do kraja juna?

Čubrilo najavljuje slabije padavine oko 18. juna. Do tada svežije bez vrućina i sa retkim pljuskovima.

- Osveženje uz vrlo malo kiše je moguće oko 18. juna. Narednih dana promenjlivo oblačno i bez velike vrućine uz retke pljuskove - zaključio je Marko Čubrilo.

Autor: A.A.