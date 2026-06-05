RHMZ najavljuje postepeno naoblačenje sa severozapada i lokalne pljuskove u večernjim satima, uz promenljivo i toplo vreme narednih dana i junsku nestabilnost koju meteorolozi ocenjuju kao uobičajenu.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u Srbiji će danas pre podne biti pretežno sunčano, dok se u brdsko-planinskim predelima na jugu i istoku očekuje malo do umereno oblačno vreme.
Tokom poslepodneva dolazi do postepenog naoblačenja sa severozapada, koje će u večernjim satima i tokom noći na severu i zapadu zemlje usloviti kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove praćene grmljavinom.
Vetar će biti slab do umeren, jugoistočni, a krajem dana i uveče na severu i zapadu u skretanju na severozapadni pravac uz pojačanje. Jutarnja temperatura kretaće se od 11 do 16 stepeni, dok će najviša dnevna biti između 27 i 30 stepeni Celzijusa.
Vremenska prognoza za narednih sedam dana
Narednih dana očekuje se promenljivo i toplo vreme, sa smenom sunčanih i oblačnih intervala i temperaturama od 24 do 30 stepeni. U subotu i nedelju na severu će uglavnom biti suvo, dok se u ostalim krajevima očekuju povremeni pljuskovi i grmljavina.
Početkom naredne sedmice zadržaće se nestabilno vreme, posebno u brdsko-planinskim predelima, dok se od sredine sedmice očekuje širenje padavina i na ostale krajeve uz blagi pad temperature.
Dugoročna vremenska prognoza Nedeljka Todorovića
Meteorolog Nedeljko Todorović ocenjuje da nas i tokom predstojećih meseci očekuje natprosečno toplo leto, ali ističe da je još uvek rano i meteorološki nepouzdano govoriti o mogućim temperaturnim rekordima u 2026. godini. Kako navodi, dugoročne sezonske prognoze imaju ograničenu preciznost i treba ih posmatrati kao trend, a ne kao tačnu najavu vremena.
Prema njegovim rečima, jun u Srbiji tradicionalno donosi nestabilne vremenske prilike, sa čestim smenama sunčanih intervala, pljuskova i grmljavinskih procesa. Ističe da su upravo lokalne nepogode, kratkotrajne ali intenzivne, karakteristične za ovaj period godine i da ne predstavljaju ništa neuobičajeno u klimatskom smislu.
Todorović podseća i da su najviše temperature u Srbiji, koje u pojedinim situacijama mogu dostići i oko 40 stepeni Celzijusa, češće u julu i avgustu nego u junu. Ipak, napominje da su i u ranijim decenijama zabeleženi slični ekstremi, što ukazuje na prirodnu varijabilnost klimatskog sistema.
On dodatno objašnjava da analiza višedecenijskih merenja pokazuje postojanje cikličnih promena u temperaturnim ekstremima, kao i da su periodi izraženijih vrućina bili prisutni i u prvoj polovini 20. veka. U poslednjim godinama, kako kaže, primetan je veći broj tropskih dana i noći, posebno u urbanim sredinama, ali to ne znači automatski i ulazak u trajno rekordno tople klimatske uslove.
Tokom poslepodneva dolazi do postepenog naoblačenja sa severozapada, koje će u večernjim satima i tokom noći na severu i zapadu zemlje usloviti kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove praćene grmljavinom.
Vetar će biti slab do umeren, jugoistočni, a krajem dana i uveče na severu i zapadu u skretanju na severozapadni pravac uz pojačanje. Jutarnja temperatura kretaće se od 11 do 16 stepeni, dok će najviša dnevna biti između 27 i 30 stepeni Celzijusa.
Vremenska prognoza za narednih sedam dana
Narednih dana očekuje se promenljivo i toplo vreme, sa smenom sunčanih i oblačnih intervala i temperaturama od 24 do 30 stepeni. U subotu i nedelju na severu će uglavnom biti suvo, dok se u ostalim krajevima očekuju povremeni pljuskovi i grmljavina.
Početkom naredne sedmice zadržaće se nestabilno vreme, posebno u brdsko-planinskim predelima, dok se od sredine sedmice očekuje širenje padavina i na ostale krajeve uz blagi pad temperature.
Dugoročna vremenska prognoza Nedeljka Todorovića
Meteorolog Nedeljko Todorović ocenjuje da nas i tokom predstojećih meseci očekuje natprosečno toplo leto, ali ističe da je još uvek rano i meteorološki nepouzdano govoriti o mogućim temperaturnim rekordima u 2026. godini. Kako navodi, dugoročne sezonske prognoze imaju ograničenu preciznost i treba ih posmatrati kao trend, a ne kao tačnu najavu vremena.
Prema njegovim rečima, jun u Srbiji tradicionalno donosi nestabilne vremenske prilike, sa čestim smenama sunčanih intervala, pljuskova i grmljavinskih procesa. Ističe da su upravo lokalne nepogode, kratkotrajne ali intenzivne, karakteristične za ovaj period godine i da ne predstavljaju ništa neuobičajeno u klimatskom smislu.
Todorović podseća i da su najviše temperature u Srbiji, koje u pojedinim situacijama mogu dostići i oko 40 stepeni Celzijusa, češće u julu i avgustu nego u junu. Ipak, napominje da su i u ranijim decenijama zabeleženi slični ekstremi, što ukazuje na prirodnu varijabilnost klimatskog sistema.
On dodatno objašnjava da analiza višedecenijskih merenja pokazuje postojanje cikličnih promena u temperaturnim ekstremima, kao i da su periodi izraženijih vrućina bili prisutni i u prvoj polovini 20. veka. U poslednjim godinama, kako kaže, primetan je veći broj tropskih dana i noći, posebno u urbanim sredinama, ali to ne znači automatski i ulazak u trajno rekordno tople klimatske uslove.
Autor: A.A.