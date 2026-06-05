Naplata putarine na 75 stanica, radi se na proširenju naplatnih stanica

U Srbiji se naplata putarine trenutno obavlja na 75 naplatnih stanica i 938,13 kilometara autoputeva, saopštili su Putevi Srbije navodeći se intenzivno radi na proširenju tih kapaciteta kako bi se maksimalno ubrzao protok vozila tokom povećanog inteziteta saobraćaja.

Najbrži i najefikasniji prolazak kroz naplatne stanice, kako se navodi u saopštenju, omogućen je korišćenjem elektronske naplate putarine, dok korisnici registrovani na platformi "Toll4All" jednim TAG uređajem mogu nesmetano koristiti autoputeve u Srbiji, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Hrvatskoj i Republici Srpskoj.

Putevi Srbije navode da odeljenje za odnose sa javnošću od samog početka aktivno prati realizaciju Projekta proširenja naplatnih stanica o čemu svedoče, već dva objavljena filma nastala 2022. i 2024. godine, koji su informisali javnost o značaju i dinamici realizacije ovog važnog infrastrukturnog projekta.

Film o modernizaciji naplatnih stanica na sveobuhvatan način prikazuje i informiše javnost o funkcionalnosti sistema naplate putarine na mreži autoputeva Republike Srbije.

Pored Projekata proširenja naplatnih stanica, Putevi Srbije, u okviru modernizacije putne infrastrukture u Republici Srbiji, rade i na izgradnji autoputeva i brzih saobraćajnica.

Autor: S.M.