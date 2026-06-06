OVAKAV JUN JOŠ NISTE VIDELI! RHMZ je objavio detaljnu prognozu za vikend i do kraja meseca i jedna stvar OZBILJNO BRINE: Spremite se, stižu NEOČEKIVANE PROMENE

U narednim danima očekuje se promenljivo vreme sa čestim lokalnim nepogodama, osim na severu Srbije. Početak naredne sedmice doneće stabilizaciju i više sunca, ali će sredinom juna ponovo doći do nestabilnosti i kiše.

Pred nama je period koji će testirati naše strpljenje i spremnost na brze promene atmosferskih prilika. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je podatke koji ukazuju da ćemo se u narednim danima suočavati sa pravim prolećnim, ali i letnjim izazovima. Dok se sever zemlje može nadati nešto stabilnijem vremenu, ostatak Srbije mora biti na oprezu zbog mogućih lokalnih nepogoda koje sa sobom nose ozbiljne rizike.

Subota donosi promenu i grmljavinske oblake

Prvi dan vikenda, 6. jun, donosi nam promenljivo oblačno vreme širom zemlje. Stanovnici severnih krajeva mogu očekivati suvo popodne sa sunčanim intervalima, ali u ostalim delovima Srbije situacija će biti znatno nestabilnija uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, zapadnog i severozapadnog pravca.

Jutarnje temperature su od 13 do 17 stepeni, dok će maksimalne dnevne vrednosti biti od 24 do 29 stepeni.

RHMZ je za ovaj dan uključio "žuti" meteoalarm zbog lokalne pojave grmljavina sa verovatnoćom od 60 procenata. Ovakve vremenske prilike nisu nimalo bezazlene i mogu izazvati:

- Rizik od udara groma koji predstavlja direktnu opasnost za živote ljudi i životinja.

- Probleme u radu svih električnih uređaja i telekomunikacijama.

- Rizik od iniciranja požara usled električnog pražnjenja.

- Probleme u transportu električne energije.

- Lokalnu pojavu intenzivnih pljuskova i bujica.

- Jake udare vetra koji mogu naneti štetu pokretnoj i nepokretnoj imovini.

Nedelja u znaku sunca na severu i pljuskova na jugu

Drugi dan vikenda, 7. jun, nastavlja sa sličnim trendom, ali uz blagi porast temperature. Na severu i zapadu zemlje biće pretežno sunčano i toplo, dok će u ostalim krajevima ostati promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar će zadržati zapadni i severozapadni pravac, slabog do umerenog intenziteta. Temperature će biti nešto više, sa najnižim od 14 do 18 stepeni i najvišim od 26 do 30 stepeni.

I za nedelju važi upozorenje na lokalnu pojavu grmljavina sa verovatnoćom od 60 procenata, uz identične potencijalne posledice kao i u subotu, uključujući opasnost od gromova, bujica i šteta na imovini.

Početak radne nedelje pod vrelim suncem

Od ponedeljka, 8. juna, očekuje nas stabilizacija vremena u većini predela. Biće pretežno sunčano i toplo, a samo u brdsko-planinskim predelima može doći do lokalnog razvoja oblačnosti uz retku pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska.

Duvaće slab severozapadni vetar. Jutro će početi sa 13 do 18 stepeni, a tokom dana će se živa u termometru popeti do 27 stepeni ili 30 stepeni.

Utorak, 9. jun, donosi još više topline uz slične vremenske uslove. Biće pretežno sunčano, uz tek poneki izolovani pljusak u planinama.

RHMZ vremenska prognoza za Beograd

Vetar će okrenuti na južni i jugoistočni pravac. Minimalne temperature će biti od 13 do 17 stepeni, dok će maksimalne dostići od 28 do 31 stepen.

Povratak nestabilnosti sredinom juna

Od srede, 10. juna, pa sve do kraja te nedelje, 14. juna, vreme će ponovo postati promenljivo i nestabilno. Kiša i pljuskovi sa grmljavinom prvo će se javiti u brdsko-planinskim predelima, a zatim će se od srede proširiti i na ostale delove zemlje. Ove padavine će biti naročito izražene od četvrtka.

I pored kiše, ostaće toplo, sa nedeljnom maksimalnom temperaturom od 30 stepeni do 32 stepeni. RHMZ ukazuje da će u ovom periodu na istoku i jugoistoku pasti veoma malo kiše, do 5 milimetara, dok će u ostatku zemlje suma padavina biti oko 10 milimetara. Postoji verovatnoća od 60 procenata da će ovaj period biti klasifikovan kao sušan.

Očekuje se nestabilno, ali toplo vreme

Dugoročna RHMZ prognoza do početka jula

Druga polovina juna donosi nam još toplije vreme i nastavak deficita padavina u većini krajeva Srbije.

Period od 15. do 21. juna: Očekuju se temperature iznad proseka sa odstupanjem do 3 stepena. Maksimalne dnevne vrednosti biće oko 31 stepen. Verovatnoća za toplo vreme je 70 procenata, dok je verovatnoća za sušne uslove oko 50 procenata. Suma padavina će se kretati od 3 milimetra do 12 milimetara, dok će na planinama biti do 15 milimetara.

Period od 22. do 28. juna: Ovo će biti najtopliji deo meseca sa temperaturama koje će se kretati od 32 stepena do čak 34 stepena. I dalje će biti toplije od proseka za oko 3 stepena. Očekuje se prosečna nedeljna količina padavina u intervalu od 4 milimetra do 18 milimetara.

Kraj juna i početak jula (29. jun–5. jul): Jun ćemo ispratiti sa temperaturama oko 32 stepena. Odstupanje temperature će i dalje biti do 3 stepena iznad proseka. Na severu zemlje postoji mala verovatnoća za sušne uslove, a ukupna količina padavina biće od 5 do 12 milimetara, dok će na planinama dostići i 20 milimetara.

Jun 2026. godine biće topliji od proseka uz odstupanja od 3 stepena do čak 6 stepena u prvoj nedelji meseca. Iako nas očekuju povremeni pljuskovi i opasne grmljavinske nepogode početkom juna, ukupna količina padavina ostaće ispod višegodišnjeg proseka.



Autor: Jovana Nerić