MODERNA VEČERNJA ŠKOLA NA JEDAN KLIK! Država uvela veliku promenu za sve koji hoće da završe školu ili promene profesiju pod stare dane!

Ministarstvo prosvete je, u cilju veće efikasnosti i kompletne digitalizacije, uvelo novu elektronsku uslugu na portalu eUprava koja će drastično olakšati rad obrazovnim ustanovama. Reč je o servisu koji školama omogućava da brzo i lako, bez ijednog papira, steknu status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA) – što je, narodski rečeno, moderna verzija večernje škole, dokvalifikacije i prekvalifikacije.

Ova promena ukida dosadašnje administrativne barijere i višemesečna čekanja po šalterima za sve ustanove koje žele da prošire svoju delatnost i pruže šansu starijim polaznicima da završe školu ili nauče novi zanat.

Nova eUsluga razvijena je u saradnji sa Kancelarijom za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija, a uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Šta ovo tačno znači za građane i škole?

Pomoćnica ministra prosvete za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih Danka Nešović pozvala je direktore škola da u što većem broju iskoriste ovu mogućnost, naglasivši da doživotno učenje više nije samo alternativa, već realna potreba.

"Modernizacijom tog postupka direktno pomažemo našim školama da bez suvišne papirologije i čekanja unaprede svoj rad i otvore vrata za nove polaznike koji žele da završe osnovnu ili srednju školu", istakla je Nešovićeva.

U vremenu kada se tržište rada menja nezapamćenom brzinom, mogućnost da se čovek u bilo kom dobu usavrši ili potpuno promeni profesiju postala je ključni pokretač ekonomije.

Zahvaljujući Nacionalnom okviru kvalifikacija Srbije (NOKS), svaki polaznik ima garanciju da je diploma ili sertifikat koji stekne kroz ovaj vid neformalnog obrazovanja potpuno priznat, proveren i međunarodno uporediv.

"Iskoristite prednosti ovog novog, digitalnog sistema na Portalu eUprava i pokrenite postupak odobravanja brzo i lako. Na taj način, zajedničkim snagama, širom otvaramo vrata za razvoj potencijala svakog našeg građanina i jačamo kapacitete naše države", poručila je Nešovićeva svim direktorima i stručnim timovima obrazovnih ustanova širom Srbije.

Autor: D.S.