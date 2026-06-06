ŽELJKO MITROVIĆ NE STAJE! U neverovatnoj brzini povezao svetski biznis i vrhunski adrenalin: Sklopio ugovor u Londonu za Pinkov AI program, odjurio na Formulu 1, PA NAJAVIO HITAN POVRATAK U SRBIJU! (VIDEO)

Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović ponovo diktira tempo koji malo ko na planeti može da isprati.

Nakon što je u okviru velike trodnevne turneje obišao čak četiri zemlje, Željko Mitrović je napravio ogroman poslovni uspeh, a potom zagolicao maštu javnosti najavom povratka u Srbiju gde se očigledno sprema nešto veliko.

Mitrović se oglasio na svom Instagram nalogu direktno iz bolida Formule 1, kojim je u okviru brutalnog AI vizuelnog spektakla prokrstario ulicama Londona uz zvuke planetarnog hita "World hold on".

On je tom prilikom otkrio da je sa britanskim partnerima sklopio važan ugovor za integrisanje Pinkovog i njihovog AI programa, što predstavlja ogroman tehnološki korak napred.

"Otpevao sam World hold on, kao vapaj i molitvu da ostanem normalan!!! Pored svih mojih sranja, ali i uspešnih sastanaka u Frankfurtu, Beču i Londonu, u prethodna 2 dana, sad imam manje od 3 sata da stignem u Monako na trke Formule 1 , jer sam obećao domaćinima da ću se pojaviti i tamo! P.S. U Londonu sa britanskim partnerima napravismo deal za integrisanje Pinkovog i njihovog AI programa! See u soon!" - poručio je Žex.

Odmah nakon sklapanja posla u Londonu Željko Mitrović je odjurio za Monako.

Nakon 4 zemlje za 3 dana – Željko Mitrović stiže u Beograd!

Međutim, odmora nema! Vlasnik Pink Media Group već u ponedeljak stiže nazad u Srbiju. Iako je raspored bio prebukiran svetskim sastancima na najvišem nivou, Mitrović je uspeo da spoji posao i čist adrenalin, a sada je spreman za povratak kući.

On je u svojoj novoj objavi potvrdio da se u ponedeljak konačno vraća u Srbiju i da već uveliko teku pripreme za ono što sledi u Beogradu:

"Konačno se vraćam u Srbiju u ponedeljak, ali između svih ovih sastanaka, u četiri zemlje za tri dana, mozak odmaram čokoladom i pripremom mog nastupa za žurku posle premijere Šećerne vodice u Teatru Odeon, zapravo u Art klubu Teatra Odeon! Biće dozvoljeno fotkanje Žexovog “tigrovog šafla”" - najavio je Mitrović na Instagramu.

Ovaj spoj najnaprednije tehnologije, biznisa na globalnom nivou i nezaustavljive energije još jednom dokazuje lidersku poziciju Željka Mitrovića.

Autor: D.S.