POTRAGA ZA MLADIĆEM IZ KRAGUJEVCA: Antonije nestao na rođendan, nema ga od ponedeljka, porodica moli za pomoć

Antonije Jevtić (21) nestao je u noći između 29. i 30. juna, nakon što se poslednji put čuo sa devojkom i kolegom, a policija i porodica intenzivno tragaju za njim.

U Kragujevcu je pre četiri dana nestao Antonije Jevtić (21), a njegov nestanak je 2. jula prijavljen policiji.

Kako se navodi na sajtu "Nestali Srbija", 21-godišnji Antonije Jevtić, nestao je u noći između 29. i 30. juna u Kragujevcu, a njegov nestanak porodica je 2. jula prijavila policiji.

- Te noći, 30. juna se čuo sa devojkom i kolegom koji su mu čestitali rođendan. Od tada telefon mu više nije u funkciji i gubi mu se svaki trag. Razlozi i okolnosti nestanka mi nisu poznate. Antonije ima 21 godinu, živi i radi u Kragujevcu. Ima smeđu kosu, braon oči i visok je oko 175cm. Ne znam šta je imao na sebi. Nestanak smo prijavili policijskoj stanici u Kragujevcu. Ukoliko ga vidite ili imate bilo kakve informacije, molimo da prijavite policiji na 192 ili policijskoj stanici Kragujevac - objavio je u apelu Antonijev brat Filip.

Lični opis:

- Visina: 175cm

- Težina: 70kg

- Boja očiju: Braon

- Boja kose: Smeđa

Kontakti:

- Filip (brat) 069789204

- Katarina (majka) 0631348164

- Policija 192

Autor: S.M.