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Kod Loznice pronađena RATNA BOMBA: Eksplozivna naprava biće DANAS UNIŠTENA

Izvor: Rina, Foto: Tanjug/MUP Republike Srbije ||

Ekipa Sektora za vanredne situacije uništava eksplozivni ostatak rata u Loznici. Akcija se odvija uz sve mere bezbednosti.

Specijalizovana ekipa Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova danas će uništiti pronađeni i prijavljeni eksplozivni ostatak rata na teritoriji Loznice, saopštilo je Odeljenje za vanredne situacije u Šapcu.

Uništavanje će biti obavljeno od 11.00 do 12.30 časova u mestu Cikote, na unapred određenoj bezbednoj lokaciji.

Kako je navedeno, tokom akcije biće preduzete sve mere bezbednosti i zaštite ljudi, materijalnih i tehničkih sredstava i životne sredine.

Pronađeni eksplozivni ostatak rata obezbeđuju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova do završetka uništavanja.

Autor: S.M.

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