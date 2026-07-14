Telekom Srbija Grupa postala član globalne koalicije protiv digitalne piraterije ACE

Telekom Srbija Grupa postala je novi član najveće svetske koalicije za borbu protiv digitalne piraterije - Alijanse za kreativnost i zabavu (Alliance for Creativity and Entertainment, ACE), objavila je danas organizacija sa sedištem u Vašingtonu.

Članstvo Telekom Srbija Grupe dodatno će ojačati napore Alijanse u zaštiti autorskih prava i razvoju legalnog digitalnog tržišta u jugoistočnoj Evropi, ali i doprineti globalnoj saradnji kompanija iz oblasti medija, telekomunikacija i tehnologije, napominje ACE u saopštenju.

Izvršna potpredsednica Alijanse za kreativnost i zabavu (ACE) Larisa Knab ocenila je da će pristupanje Telekom Srbija Grupe ojačati borbu protiv digitalne piraterije u regionu.

"Kompanije sa snažnim regionalnim prisustvom, poput Telekom Srbija Grupe, donose dragoceno tržišno iskustvo, dok njihova dvostruka uloga, velikog pružaoca digitalnih usluga i sve značajnijeg vlasnika prava na kvalitetan medijski sadržaj, predstavlja važan doprinos ACE koaliciji", navela je Knab.

Generalni direktor Telekom Srbija Grupe Vladimir Lučić izjavio je da je inovacija ključni deo strategije razvoja kompanije i da partnerstvo sa Alijansom predstavlja prirodan nastavak napora na zaštiti kreativnog sadržaja i razvoju digitalnog ekosistema.

"Naš rast više nije ograničen samo na telekomunikacione usluge. Razvijamo digitalne servise, ulažemo u nove tehnologije, sopstvenu produkciju i sadržaje koji imaju potencijal da dosegnu međunarodnu publiku", naveo je Lučić.

Telekom Srbija Grupa je, kako navodi ACE, vodeća telekomunikaciona i medijska kompanija u regionu, koja pruža usluge povezivanja, multimedije i digitalnih servisa na 15 tržišta.

Kompanija ima više od 14 miliona korisnika i poslednjih godina proširila je poslovanje izvan tradicionalnih telekomunikacionih usluga i postala značajan investitor u televizijski, filmski i sportski sadržaj, kao i u njihovu produkciju i distribuciju.

Kompanija je poslednjih godina značajno proširila poslovanje, ulažući u razvoj digitalnih servisa, televizijskog i filmskog sadržaja, sportskih prava i sopstvene produkcije.

Time je Telekom Srbija Grupa, dodaje ACE, postala ne samo distributer sadržaja već i važan vlasnik prava na premium medijske sadržaje sa regionalnim i međunarodnim potencijalom.

ACE okuplja velike kompanije iz oblasti zabave, medija i tehnologije sa ciljem suzbijanja ilegalne distribucije filmova, serija, sportskih prenosa i drugog digitalnog sadržaja.

Organizacija sarađuje sa vlasnicima prava, tehnološkim kompanijama i institucijama za sprovođenje zakona širom sveta.

Telekom Srbija Grupa će pristupanjem Alijansi dobiti pristup međunarodnoj mreži za razmenu informacija, koordinaciju aktivnosti protiv piraterije i saradnju sa partnerima iz medijskog i tehnološkog sektora, dok će istovremeno doprineti boljoj zaštiti digitalnog sadržaja u jugoistočnoj Evropi, navodi ACE na svojoj veb stranici.

Učešćem u ovoj organizaciji Telekom Srbija Grupa dodatno jača poziciju regionalnog lidera u oblasti digitalnih usluga i medija, dok istovremeno štiti ulaganja u premium sadržaj, sportske prenose i sopstvene produkcijske projekte.