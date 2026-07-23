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Kolaps na granicama za kamione: Čekanja traju satima, pogledajte gde je najkritičnije

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: RINA ||

Vozači teretnih vozila suočavaju se sa dugim čekanjima na granici Srbije, dok putnička vozila prolaze bez većih zastoja, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na graničnom prelazu Batrovci, kamioni čekaju četiri sata na izlazu iz zemlje. Slična situacija je i na prelazu Šid, gde zadržavanje traje dva sata, dok na Sremskoj Rači čekaju oko sat vremena.

Za putnička vozila, zadržavanja su znatno kraća. Na prelazu Gradina, putnici čekaju oko 20 minuta.

Na ostalim prelazima nema većih zadržavanja za sve kategorije vozila, navodi se u saopštenju AMSS.

Što se tiče naplatnih stanica na autoputevima, prema podacima JP "Putevi Srbije", nema zadržavanja vozila. Ipak, upozoravaju prevoznike da koriste TAG uređaje za elektronsko plaćanje putarine kako bi izbegli kazne i ubrzali prolazak.

Autor: S.M.

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