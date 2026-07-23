PREDSTAVNICI OPŠTINE VOŽDOVAC U POSETI STANARIMA U VOJVODE STEPE: Država vas neće ostaviti same!

Predstavnici opštine Voždovac razgovarali su sa stanarima u Ulici Vojvode Stepe 198 koji već nekoliko nedelja protestuju zbog pretnje da ostanu bez stanova koje su uredno kupili i platili.

Načelnik opštine Voždovac Vladimir Vasić sa saradnicima danas je posetio stanare zgrade u Ulici Vojvode Stepe 198, koji već nekoliko nedelja protestuju zbog pretnje da ostanu bez stanova koje su uredno kupili i platili. Tokom razgovora saslušani su problemi sa kojima se suočavaju, a predstavnici Opštine poručili su da će država učiniti sve što je u njenoj moći da zaštiti građane, kao i da je ovo što se njima dešava posledica organizovanog kriminala u kome su 2009. i 2010. godine učestvovali investitori-tajkuni, sudije i advokati bliski tadašnjoj vlasti.

Stanari zgrade u ulici Vojvode Stepe 198 već nekoliko nedelja protestuju, ističući da su svoje stanove kupili i u potpunosti platili, ali da im, zbog postupaka investitora “Taša 011”, preti iseljenje. Kako navode, investitor je zemljište na kojem je izgrađena zgrada stavio pod hipoteku, nakon čega je firma otišla u stečaj. Dug od oko 15.000 evra kasnije je prodat trećem licu, što je dovelo do dugotrajnog sudskog postupka u kojem bi čak 20 porodica moglo da ostane bez svojih stanova.

Predstavnici Opštine saslušali su stanare i upoznali se sa svim okolnostima slučaja. Kako je istaknuto tokom razgovora, ovakav način poslovanja bio je karakterističan za period 2009. i 2010. godine, kada su brojni građani bili dovedeni u zabludu prilikom kupovine nekretnina. Takođe je ocenjeno da pojedine sudske odluke predstavljaju posledicu problema koji potiču iz tog perioda.

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Delegacija Opštine pružila je punu podršku stanarima, uz poruku da država razume težinu njihove situacije i da ih neće ostaviti same u borbi za zaštitu njihovih domova.

Stanari su zahvalili na poseti i podršci. Njihov predstavnik poručio je da veruju u institucije države i da očekuju pravedno rešenje, istakavši da najveću pomoć očekuju od institucije predsednika Republike Srbije, u čije uključivanje imaju najviše poverenja.

Autor: D.S.