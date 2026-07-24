Detaljna prognoza RHMZ-a do kraja leta: Ovog datuma se vraćaju paklene vrućine, ali pre toga dolazi do velikog obrta

RHMZ je objavio prognozu za Srbiju do kraja leta, sa povratkom vrućina i promenama vremena

U Srbiji danas promenljivo oblačno, na severu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Kasnije posle podne i uveče prestanak padavina i razvedravanje.

Vetar slab i umeren, severozapadni, posle podne u pojačanju. Najniža temperatura od 10 do 17, a najviša dnevna od 18 na jugu do 26 stepeni na severu i istoku Srbije, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

- Za vikend pretežno sunčano i toplo. U nedelju posle podne na severu i zapadu, a u toku noći ka ponedeljku i u ponedeljak i u ostalim krajevima naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od utorka (28.07.) pretežno sunčano uz postepeni porast temperature - navodi RHMZ, koji je objavio Klimatske izglede za avgust i septembar.

Prognoza za avgust

- Nedeljna temperatura vazduha iznad prosečnih vrednosti sa odstupanjem do plus tri stepena. Nedeljna maksimalna temperatura vazduha u intervalu od 31 do 33 stepena. Verovatnoća do 70 odsto da će vrednosti biti u kategoriji toplo.

Nedeljna količina padavina ispo d prosečnih vrednosti sa verovatnoćom do 60 odsto u većem delu Srbije, a na jugu do 70, da će vrednosti biti u kategoriji sušno. Nedeljna suma padavina od dva mm do šest mm, a na planinama do 14 mm - navodi RHMZ i dodaje da se očekuje topao avgust, sa srednjom avgustovskom temperaturom vazduha iznad višegodišnjeg proseka i sa odstupanjem do dva stepena.

Do 25 dana sa temperaturom preko 30 stepeni

- Srednja avgustovska temperatura vazduha se prognozira u intervalu od 22 do 26 stepeni u nižim predelima, a u brdskoplaninskim predelima od 15 do 20. Očekuje se srednja maksimalna temperatura vazduha za avgust od 30 do 32 u nižim predelima, u planinskim predelima od 19 do 25, a srednja minimalna temperatura vazduha u intervalu od 14 do 20, u planinskim predelima od 10 do 15 stepeni.

Očekuje se broj tropskih dana sa maksimalnom temperaturom vazduha iznad 30,0 stepeni, u nižim predelima u intervalu od 15 do 25.

U prognozi se navodi da se tokom narednog meseca očekuje količina padavina u domenu prosečnih vrednosti u većem delu Srbije, dok se na krajnjem zapadu očekuje deficit padavina.

- Prognozira se avgustovska količina padavina u nižim predelima od 40 do 70 mm, a na planinama od 60 do 80 mm, lokalno i više usled očekivanih konvektivnih razvoja. U avgustu broj dana sa padavinama ≥ 0,1 mm se očekuje od sedam do devet dana a u brdsko-planinskim krajevima do 11 dana.

Sunčano vreme

Septembar će, prema najavi RHMZ-a, biti topao sa količinom padavina iznad prosečnih vrednosti.

- U celoj Srbiji se očekuje septembar sa srednjom temperaturom vazduha oko jedan stepen iznad višegodišnjeg proseka, u intervalu od 17 do 20 stepeni, a u planinskim predelima od devet do 14. Prognozira se srednja maksimalna temperatura vazduha za septembar u intervalu od 24 do 26 u nižim predelima, u planinskim predelima od 14 do 19, a srednja minimalna temperatura vazduha u intervalu od 11 do 15 stepeni, na planinama od sedam do 10.

Letnje temperature u septembru

RHMZ najavljuje od 13 do 17 letnjih dana sa maksimalnom temperaturom vazduha iznad 25 stepeni u nižim predelima, a na planinama do tri dana.

- U nižim predelima u većem delu Srbije prognozira se do pet tropskih dana sa maksimalnom temperaturom vazduha iznad 30,0 stepeni. Tokom septembra se prognozira količina padavina iznad višegodišnjeg, u nižim predelima u intervalu od 65 do 90 mm, a na planinama do 120 mm. Očekuje se broj dana sa padavinama u nižim predelima od 10 do 13 dana, a u brdsko-planinskim krajevima do 18 dana.

Autor: D.B.