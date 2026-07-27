Svetska nedelja dojenja od 1. do 7. avgusta: Podrška najmlađima i očuvanje zdravlja majki

Svetska nedelja dojenja obeležava se svake godine od 1. do 7. avgusta, još od 1992. godine, u više od 170 zemalja širom sveta. Cilj ove globalne kampanje jeste da unapredi znanje i podigne svest o značaju dojenja za zdravlje majke i deteta, istakne njegove brojne zdravstvene i društvene koristi, kao i da podstakne sprovođenje aktivnosti usmerenih na zaštitu, promociju i podršku dojenju.

Globalni koordinator kampanje je Svetska alijansa za podršku dojenju (World Alliance for Breastfeeding Action - WABA), međunarodna mreža organizacija i pojedinaca koja u saradnji sa partnerima aktivno radi na stvaranju okruženja koje omogućava majkama da uspešno započnu i nastave dojenje, navodi se na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

"Dojenje najbolji početak života. Osnažimo ono što je provereno najbolje"

Ovogodišnja kampanja odvija se pod sloganom "Dojenje najbolji početak života. Osnažimo ono što je provereno najbolje" i usmerena je na razmenu iskustava i primenu dobre prakse. Kampanja istovremeno ukazuje na dugoročne zdravstvene i ekonomske koristi od dojenja – od smanjenja troškova ishrane odojčadi i manjeg opterećenja porodičnog budžeta i zdravstvenog sistema, do obezbeđivanja bezbedne i optimalne ishrane za svako dete.

Od 2016. godine, Svetska nedelja dojenja je usklađena sa Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija (SDGs), čime se naglašava da je dojenje jedna od najefikasnijih mera za unapređenje zdravlja, pravilan rast i razvoj dece, očuvanje zdravlja žena, smanjenje nejednakosti i doprinos održivom razvoju društva.

Prirodna, najzdravija i najisplativija hrana

Dojenje predstavlja najprirodniji, najzdraviji i najisplativiji način da se novorođenčetu obezbedi optimalna ishrana. Majčino mleko u potpunosti zadovoljava nutritivne potrebe deteta, a preporuka stručnjaka je da ono bude osnovna hrana do navršene druge godine života, uz odgovarajuću dohranu.

Glavne prednosti dojenja obuhvataju:

Prilagodljivost: Sastav i količina mleka prirodno se prilagođavaju uzrastu deteta i njegovim razvojnim potrebama.

Zaštita zdravlja: Dojenje štiti i unapređuje zdravlje majke i deteta, smanjuje rizik od obolevanja i umiranja, podstiče pravilan razvoj i postavlja temelje dobrog zdravlja tokom čitavog života.

Ekonomski i društveni značaj: Predstavlja dostupan i održiv izvor najkvalitetnije ishrane, čime doprinosi smanjenju nejednakosti i donosi značajne uštede porodici i društvu.

Aktivnosti i Nacionalna nedelja dojenja

U okviru obeležavanja Svetske nedelje dojenja biće realizovane različite aktivnosti, uključujući predavanja, tribine i izložbe posvećene značaju dojenja. Posebna pažnja biće posvećena pružanju pravovremene podrške i pomoći trudnicama i majkama koje doje, kako bi im se omogućilo uspešno uspostavljanje i nastavak dojenja.

Nacionalna nedelja promocije dojenja u Srbiji tradicionalno se pod istim sloganom obeležava tokom 40. kalendarske nedelje (ove godine od 28. septembra do 5. oktobra), simbolično predstavljajući trajanje trudnoće, sa glavnim ciljem da se pruži snažna podrška trudnicama, porodiljama i porodicama.

Autor: D.S.