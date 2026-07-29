Posao budućnosti stiže i u Srbiju: Privredna komora Srbije organizuje obuku za konsultante zelene tranzicije

Centar za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije (PKS) pokrenuo je program stručne obuke za konsultante iz oblasti cirkularne ekonomije, koji će omogućiti formiranje nove generacije eksperata za podršku kompanijama u procesu zelene tranzicije, dekarbonizacije i usklađivanja sa sve zahtevnijim propisima Evropske unije (EU), saopštila je danas PKS.

Obuka se održava od 29. do 31. jula uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) u okviru projekta "Decarbonization of the Private Sector in Serbia - Green Economy in Serbia".

Praktična znanja iz oblasti cirkularne ekonomije za polaznike

Obuka je namenjena iskusnim konsultantima i stručnjacima iz oblasti zaštite životne sredine, cirkularne ekonomije, energetike, ESG-a, klimatskih politika i održivog razvoja i deo je širih aktivnosti PKS usmerenih na ubrzanje zelene i cirkularne transformacije domaće privrede, jačanje stručnih kapaciteta i pripremu kompanija za uspešnije poslovanje na domaćem i evropskom tržištu.

Tokom trodnevne obuke, 40 polaznika steći će praktična znanja iz oblasti cirkularne ekonomije, dekarbonizacije, mehanizma za prekogranično oporezivanje ugljenika (CBAM), obračuna emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG), ESG standarda i metodologije savetodavnog rada sa kompanijama.

Najuspešniji učesnici, po završetku programa, biće uključeni u pružanje stručne podrške privredi.

Izazov za kompanije ali i prostor za veću konkurentnost

Rukovodilac Centra za cirkularnu ekonomiju PKS Siniša Mitrović izjavio je da su Srbiji potrebni stručnjaci koji će kompanijama pomoći da nove evropske zahteve pretvore u poslovne prilike.

"Upravo zato izgradnja nacionalne mreže konsultanata predstavlja jedan od najvažnijih koraka u jačanju konkurentnosti domaće privrede“, rekao je on.

Podsetio je da je Evropska unija poslednjih godina usvojila niz propisa koji se odnose na upravljanje resursima, smanjenje emisija ugljen-dioksida, izveštavanje o održivosti (ESG), primenu cirkularnih poslovnih modela i efikasnije korišćenje materijala.

Iako novi zahtevi za kompanije predstavljaju značajan izazov, oni istovremeno otvaraju prostor za veću konkurentnost, niže troškove poslovanja i lakši pristup novim tržištima.

"Zbog toga raste potreba za domaćim stručnjacima koji će privredi pružiti konkretnu podršku u planiranju i sprovođenju ovih promena", dodao je Mitrović.

Autor: S.M.