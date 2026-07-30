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Putevi Srbije objavili VAŽNO UPOZORENJE za sve vozače: Veliki talas vozila stiže na srpske auto-puteve, naplatne stanice rade punim kapacitetom

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: JP Putevi Srbije ||

Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se narednih dana na srpskim auto-putevima, zbog čega će sve naplatne stanice raditi punim kapacitetom, saopštili su iz Javnog preduzeća "Putevi Srbije". Kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica biće dostupni vozačima 24 časa dnevno, bez pauze.

Iz ovog preduzeća podsećaju da se najbrži prolazak kroz naplatne stanice ostvaruje korišćenjem elektronske naplate putarine (ENP). Vozači koji koriste TAG uređaje mogu da ostvare popust na iznos putarine, ali i da prolaze bez zaustavljanja kroz Srbiju, Crnu Goru, Hrvatsku, Severnu Makedoniju i Republiku Srpsku.

"Putevi Srbije" apeluju na sve učesnike u saobraćaju da pre puta planiraju svoju rutu, da na put kreću odmorni i da, ukoliko je moguće, vožnju organizuju u jutarnjim časovima kada su temperature niže. Vozačima se savetuje da prave pauze na svaka dva sata, prilagode brzinu uslovima na putu, drže bezbedno odstojanje i poštuju saobraćajnu signalizaciju.

Autor: Iva Besarabić

#AMSS

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