Stevandić: Oluja je bila ubijanje srpskog naroda pod pokroviteljstvom NATO i dela Zapadne Evrope

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je danas da mu je najtužniji deo istorije čovečanstva zločini nad Srbima tokom akcija hrvatske vojno-policijske akcije "Oluja" 1995. godine, jer je to bio pogrom, proterivanje i ubijanje srpskog naroda pod međunarodnim pokroviteljstvom NATO-a i velikog dela Zapadne Evrope.

Ovaj govor, Stevandić je objavio i na društvenu mrežu Tiktok:

- Najtužniji deo istorije čovečanstva su zločini nad Srbima tokom Oluje. Zato što su to bili pogromi, proterivanja i ubijanja ood međunarodnim pokroviteljstvom, tako pod NATO-om i velikog dela Zapadne Evrope. Uz to, plasirane su brojne laži o srpskoj krivici, spinovaje o srpskoj krivici, da bi se stvorio alibi za najveće etničko čišćenje posle Drugog svetskog rata - rekao je Stevandić pa dodao.

Ako pogledate presude u Haškom tribunalu, uglavnom su Srbi osuđivani za etničko čišćenje, nad kojima je najveće etničko čošćenje provedeno. Zahvaljujući našem nacionalnom uzdizanju, svesti, onome što su Republika Srbija i Republika Srpska počele zajedno da rade... U zadnjih 12 godina smo počeki zajedno da obeležavamo te tragične događaje iz naše istorije, počeli smo da otkrivamo događaje, šta se zaista dešavalo, i počeli smo da raskidamo te okove laži kojim su naše žrtve bile ponižene i zaboravljane, rekao je Stevandić.

@nenad_stevandic Најтужнији дио историје човјечанства су злочини над Србима током „Олује“, зато што су убијања и протјеривања била под међународним покровитељством и НАТО-ом. „Олуја“ је највеће етничко чишћење након Другог свјетског рата. ♬ original sound - Dr Nenad Stevandić

U svakom slučaju, biće još otpora, stereotipi iz devetdesetih kada smo slikani najpogrdnijim imenima, mi polako raskidamo te okove, i vraćamo samopoštovanje u vlastitom narodu, rekao je on.

Autor: D.B.