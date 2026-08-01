ČEKA SE VIŠE OD DVA SATA: Najveća gužva danas na graničnom prelazu Batrovci

Prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima više naših graničnih prelaza beleže se zadržavanja na izlazu, a najduže se čeka na Batrovcima - dva sata, dok su na ulazu najduža zadržavanja u trajanju od 40 minuta, i to na Preševu.

Na izlazu, na graničnim prelazima Horgoš i Horgoš 2 putnička vozila čekaju pola sata, na Kelebiji sat vremena, a na Bačkom Vinogradu 20 minuta, dok se na Gradini čeka 80 minuta, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na graničnom prelazu Preševo, na izlazu i ulazu, zadržavanje za putnička vozila je 40 minuta, na Batrovcima se na izlazu čeka dva sata, a na izlazu na Trbušnici zadržavanje za putnička vozila i autobuse je 25 minuta.

Na ulazu na Badovincima putnička vozila i autobusi čekaju 35 minuta.

Na teretnim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.

Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Autor: Iva Besarabić