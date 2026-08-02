BURA NA NEBU IZNAD ŠPANIJE: Srpska 'Super Puma' u paklu Burgohonda, izbacili 126 tona vode! Oglasio se Dačić

Nakon jutarnjeg operativnog sastanka u štabu međunarodne misije, posada Helikopterske jedinice MUP-a Srbije preusmerena je na novo, izuzetno kritično područje u mestu Burgohondo, u provinciji Avila.

Srpski spasioci odatle nastavljaju da pružaju ključnu vazdušnu podršku u gašenju katastrofalnih požara koji već danima pustoše Kraljevinu Španiju.

Helikopter H215 „Super Puma“ pokazao je punu snagu već tokom prepodneva – naši momci su napravili čak 36 naleta i na razarajući požar izručili impresivnih 126 tona vode!

Nova lokacija, novi rizik

Svaka promena požarišta zahteva trenutno prilagođavanje, izradu novog operativnog plana i preciznu procenu rizika na terenu. U borbi protiv vatrene stihije ovih razmera, ključnu razliku prave bezrezervno poverenje, besprekorna koordinacija i zajedničko delovanje međunarodnih timova.

Ovim povodom na svom Instagram profilu oglasio se i potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji je istakao važnost ove misije:

"Na nebu iznad Španije danas leti srpska 'Super Puma'. Ne kao simbol jedne države, već kao deo zajedničke misije da se sačuvaju ljudski životi, domovi i priroda. To je snaga solidarnosti. To je Srbija kada je najpotrebnija."

Srpski spasioci ostaju na terenu u Španiji dokle god to bude potrebno, rame uz rame sa kolegama iz cele Evrope.

Autor: Iva Besarabić