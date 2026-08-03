ANS zakazao konferenciju za medije: Tema 'Slučaj Valjevo u plamenu – od ubijenog dečaka do stvarnih smrti'

Asocijacija novinara Srbije (ANS) održaće u četvrtak, 6. avgusta, konferenciju za medije pod nazivom „Slučaj Valjevo u plamenu – od ubijenog dečaka do stvarnih smrti“, na kojoj će, kako je najavljeno, predstaviti činjenice i otvoriti pitanja odgovornosti za medijske manipulacije, atmosferu nasilja i, kako navode, izostanak adekvatne reakcije institucija.

Konferencija će biti održana u Medija centru ANS, u Terazijama 3 u Beogradu, sa početkom u 12 časova.

Iz Asocijacije novinara Srbije saopšteno je da će tokom obraćanja biti reči o, kako navode, medijskim manipulacijama, širenju nasilja u javnom prostoru, položaju institucija, kao i pitanju odgovornosti svih aktera koji su učestvovali u izveštavanju i javnim istupima u vezi sa ovim slučajem.

Prema najavi organizatora, javnosti će se, između ostalih, obratiti i advokati policijskih službenika koji zastupaju njihove interese u predmetima povezanim sa ovim slučajem.

ANS je najavio da će nakon konferencije uputiti apel medijima, nadležnim državnim institucijama i široj javnosti, uz poruku da „istina ne sme biti žrtva manipulacije, a odgovornost ne sme izostati“.