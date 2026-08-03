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Stara planina osvaja turiste: Netaknuta priroda i domaćinsko gostoprimstvo privlače sve više gostiju

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stara planina, kao oaza netaknute prirode, postala je jedna od najpoželjnijih destinacija za odmor u Srbiji. Dolazak sve većeg broja posetilaca omogućio je da se turizam u staroplaninskim selima razvija munjevitom brzinom.

Među domaćinima su uglavnom oni koji su svoju dedovinu oživeli i pretvorili u uspešne seoske turističke destinacije. Na taj korak odlučio se i bračni par Krstić. Goran i Danijela iz Niša doselili su se u selo Kalna, gde su uredili etno-kuću sa brojnim sadržajima za goste.

Foto: TV Pink Printscreen

Na jugoistoku Srbije turisti, osim u netaknutoj prirodi, uživaju i u tradicionalnim jelima pripremljenim po starim recepturama, koja imaju autentičan ukus ovog kraja. Među najpoznatijim specijalitetima izdvajaju se belmuž i janija.

Foto: TV Pink Printscreen

Ovaj prirodni biser Srbije, pored domaćih, najviše posećuju gosti iz Rumunije, Bugarske i Severne Makedonije. Lepotama naše zemlje oduševljeni su i Damjan i Marijana iz bugarskog grada Gabrova. Ovaj bračni par već nekoliko godina dolazi upravo u Kalnu, jer su na kapiji Stare planine pronašli svoj mir.

Foto: TV Pink Printscreen

Svaki deo Stare planine – od planinskih vrhova, preko vodopada do brojnih pešačkih staza – krije novu priču. Upravo zato oni koji je jednom posete, najčešće joj se ponovo vraćaju, privučeni njenom netaknutom prirodom, mirom i gostoprimstvom domaćina.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: D.B.

#Gosti

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