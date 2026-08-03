Održana 5. memorijalna trka 'Niko nije rekao neću'

Ova tradicionalna trka svake godine okuplja veliki broj takmičara iz sistema odbrane, s ciljem očuvanja uspomene na hrabre pilote iz 204. lovačkog avijacijskog puka čija žrtva u odbrani Savezne Republike Jugoslavije tokom NATO agresije 1999. godine nikad neće biti zaboravljena.

Ove godine učešće je uzeo 191 takmičar iz organizacionih celina Vojske Srbije i Ministarstva odbrane, koji su se nadmetali u trkama na 5.000 i 10.000 metara. Pod sloganom koji simbolizuje odlučnost, hrabrost i požrtvovanost pripadnika Vojske Srbije, da bez straha za vlastiti život sačuvaju slobodu, narod i svoju otadžbinu, profesionalni sastav iz više jedinica pokazao je da je i u izuzetno napornim vremenskim uslovima pripremljen za visoke psihofizičke napore.

U trci na 10 kilometara u muškoj kategoriji najbolji rezultat je ostvario vodnik Jovan Mladenović iz 63. padobranske brigade, dok je u ženskoj konkurenciji prvo mesto zauzela major Nevena Jovanović iz Odreda Vojne policije specijalne namene „Kobre“.

Najbolje rezultate u trci na 5 kilometara postigli su vojni službenik Janko Urošević iz Vojnotehničkog instituta, u muškoj, i poručnik Nataša Popović iz 126. brigade VOJIN — u ženskoj konkurenciji.

Priznanja za najbolje takmičare, kao i zahvalnice i plakete za organizatore, uručio je komandant 204. vazduhoplovne brigade brigadni general Milan Elenkov.

Autor: Iva Besarabić