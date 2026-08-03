AKTUELNO

Društvo

Održana 5. memorijalna trka 'Niko nije rekao neću'

Izvor: Pink.rs, Foto: mod.gov.rs ||

Ova tradicionalna trka svake godine okuplja veliki broj takmičara iz sistema odbrane, s ciljem očuvanja uspomene na hrabre pilote iz 204. lovačkog avijacijskog puka čija žrtva u odbrani Savezne Republike Jugoslavije tokom NATO agresije 1999. godine nikad neće biti zaboravljena.

Ove godine učešće je uzeo 191 takmičar iz organizacionih celina Vojske Srbije i Ministarstva odbrane, koji su se nadmetali u trkama na 5.000 i 10.000 metara. Pod sloganom koji simbolizuje odlučnost, hrabrost i požrtvovanost pripadnika Vojske Srbije, da bez straha za vlastiti život sačuvaju slobodu, narod i svoju otadžbinu, profesionalni sastav iz više jedinica pokazao je da je i u izuzetno napornim vremenskim uslovima pripremljen za visoke psihofizičke napore.

Foto: mod.gov.rs

U trci na 10 kilometara u muškoj kategoriji najbolji rezultat je ostvario vodnik Jovan Mladenović iz 63. padobranske brigade, dok je u ženskoj konkurenciji prvo mesto zauzela major Nevena Jovanović iz Odreda Vojne policije specijalne namene „Kobre“.

Najbolje rezultate u trci na 5 kilometara postigli su vojni službenik Janko Urošević iz Vojnotehničkog instituta, u muškoj, i poručnik Nataša Popović iz 126. brigade VOJIN — u ženskoj konkurenciji.

Foto: mod.gov.rs

Priznanja za najbolje takmičare, kao i zahvalnice i plakete za organizatore, uručio je komandant 204. vazduhoplovne brigade brigadni general Milan Elenkov.

Autor: Iva Besarabić

#Ministarstvo odbrane

#Srbija

#Takmičenje

#Vojska Srbije

#trka

POVEZANE VESTI

Politika

Sutra se navršava 25 godina od početka NATO agresije

Politika

Dačić u Raški odao počast herojima 37. motorizovane brigade: Njihova žrtva nikada neće biti zaboravljena

Politika

'MI SMO NAROD KOJI NE ZABORAVLJA SVOJE ŽRTVE I ISTORIJU' Premijer Vučević na 26. godišnjicu od NATO agresije poručio: Zločin ćemo zaboraviti samo ako

Ostali sportovi

Serbia Epic Požarevac 2025 – Elitna MTB trka i snažan impuls za sportski turizam!

Društvo

'NEĆETE VI DA GINETE, JA ĆU!' Milenko Pavlović je izgovorio ovu rečenicu, pa STRADAO IZNAD RODNOG GRADA - Evo kako je heroj sam udario na NATO i ODLET

Domaći

LUJ VITON TORBICA I BELA JAKNA! Na Arkanovom pomenu se pojavila i ONA, bila je prisutna u noći kada je ubijen! (FOTO)