'Grcima nosio čips i pivo na ledu, a nama bacio limenku na sto' Srpkinja ogorčena: Konobar ih ponižavao, a na računu - novi bezobrazluk

Aleksandra iz Srbije ispričala je kako se konobar u jednom restoranu na ostrvu Evija ljubazno ponašao prema Grcima dok ona i njena drugarica nisu imale osnovnu uslugu.

Srpski turisti godinama unazad nemaju dilemu kada je u pitanju letovanje - Grčka je prva i omiljena destinacija. Osim toplog mora i prelepih plaža, ono što naše ljude iznova vraća na grčku obalu jeste čuvena hrana, opuštena atmosfera i to dugogodišnje uverenje o "bratskom gostoprimstvu". Većina turista iz Srbije tamo se oseća kao kod kuće, ubeđena da su nam domaćini uvek naklonjeni.

Međutim, kada se umesto srdačnog osmeha i dobrodošlice nađete u situaciji da vas neko tretira kao gosta drugog reda, trežnjenje ume da bude izuzetno neprijatno.

Upravo to dogodilo se Srpkinji Aleksandri, koja već tri godine letuje u Pefkiju na ostrvu Evija i nikada ranije nije imala nijedno loše iskustvo - sve dok nije kročila u jedan lokalni kafić.

Aleksandra je odlučila da podeli svoje neprijatno iskustvo iz lokala gde je umesto uobičajene ljubaznosti doživela neprijatnost.

- Za tri godine u Pefkiju nikad nisam doživela nikakvu neprijatnost, osim taj jedan put u ovom kafiću. Bila je živa muzika, u kafiću je bilo mnogo Grka prema kojima je konobar bio veoma ljubazan i uslužan. Pivo na ledu, ohlađene čaše, čips uz pivo, Pepsi i čaša sa ledom... Za razliku od njih, prema nama je pokazivao tako otvorenu ksenofobiju da mi nismo mogli da verujemo - podelila je Aleksandra na Fejsbuk grupi "Evija info".

Kako opisuje, umesto osnovne usluge koju bi dobio bilo koji gost, dočekao ih je krajnje drzak stav.

- Doneo je piće, nije nam ga ni otvorio, samo ga je bacio pred nas. Drugarici je doneo Pepsi u limenci bez čaše, o ledu da ne govorimo - sve smo morali dodatno da tražimo... Čak je pokušao i više da nam naplati, pa smo tražili račun - ispričala je ona.

Ova situacija iznenadila je mnoge naše ljude koji su komentarisali da su Grci poznati po svojoj ljubaznosti i da nikada nešto slično nisu doživeli, ali i da pojedinačni slučajevi ne bi trebalo da pokvare opšti utisak o narodu koji nas decenijama dočekuje raširenih ruku.

Autor: D.B.