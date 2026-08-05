BOMBONE SA ČVARCIMA IZ ČURUGA STIGLE I DO HILANDARA: Porodična radionica dobila podršku Ministarstva privrede, Mesarović poručila – To je Srbija koju gradimo

Slavko Milivojev iz Čuruga je četvrta generacija vlasnika koja radi u porodičnoj firmi koja se bavi pravljenjem bombona - "Bombonice Čurug".

Tradicija je započeta davne 1903. godine, a njihove poslastice - žele bombone, svilene bombone, dražirane bombone, orasnice - cenjene su širom Srbije, ali i njenih granica.

Tako se bombone iz ove radionice starog zanata prodaju i na Hilandaru, a Slavko kao jedan od noviteta izdvaja i bombone punjene čvarcima.

Ovaj porodični biznis dobio je podršku Ministarstva privrede kako bi unapredio svoje poslovanje i proizvodnju.

Pomoć države dobio sam za repro materijal za žele bombone. To je velika pomoć države - naglasio je Milivojev i dodao da od ovog posla živi cela porodica.

Stari zanati opstaju zahvaljujući vrednim ljudima koji čuvaju tradicionalne recepture koje su nam ostavili preci, rekla je potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović.

To je Srbija koju gradimo, koja zahvaljujući mudroj i odgovornoj politici Aleksandra Vučića čuva tradiciju i pruža snažan oslonac porodičnim preduzećima - navela je Mesarović.



Autor: D.S.