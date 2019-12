11.000 naučnika iznelo dramatično UPOZORENJE! Čovečanstvu preti NEZAMISLIVA PATNJA

Međunarodni savez naučnika i istraživača upozorava da čovečanstvu preti "neizreciva patnja" ukoliko značajno ne poboljša zaštitu svoje planete.

Upozorenje, objavljeno u utorak u časopisu "BioScience", rezimira veći deo naučnih istraživanja tokom poslednjih 40 godina i navodi da je Zemlja nedvosmisleno pod "klimatskim udarom".

- Udružili smo se da proglasimo klimatsku krizu, jer su klimatske promene oštrije i ubrzavaju se brže nego što su naučnici očekivali - kaže Bil Ripl, profesor ekologije na Državnom univerzitetu Oregona i koautor upozorenja. "Mnogi od nas osećaju kao da nam nestaje vremena za akciju".

Ripl je napisao upozorenje čovečanstvu 2017. godine, koje je potpisalo više od 15.000 naučnika, detaljno naveo štetu koju su ljudi napravili prirodnom okruženju i zahtevao promene.

Ažurirano upozorenje objavljeno danas, posebno je usmereno na klimatsku krizu i objedinjuje godišnje podatke o rastu stanovništva, gubitku šumskog pokrivača, emisiji zagađujućih gasova koji zagrevaju planetu i potrošnji energije u poslednje četiri decenije. Saopštenje ukazuje na zabrinjavajuće tendencije: većina mera uticaja čoveka na klimatske promene ide u pogrešnom smeru još od 1979. godine.

