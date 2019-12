Želite da se vaša novogodišnja žurka pamti? Donosimo vam 8 ideja za NAJORIGINALNIJI I NAJBOLJI PROVOD U NAJLUĐOJ NOĆI!

Ako ste rešili da ove godine budete domaćin novogodišnje žurke i želite da svoje goste impresionirate, poslušajte ove savete!

Organizovati kakvu god žurku mač je sa dve oštrice, jer uvek postoji verovatnoća da će vašim gostima biti dosadno, da im se neće dopasti piće ili hrana koji su u ponudi, da im isplanirane igre neće biti interesantne...

Kada je reč o novogodišnjim žurkama, one su zaista postale monotone: mnogo jelki, ukrasa, sijalica, svečana odeća i muzika. Sve je to lepo, ali ako želite da unesete neku novinu i razbijete tradiciju - donosimo vam nekoliko predloga da to i uradite!

Uz ove inovacije, vađa žurka sigurno će ostati upamćena i prepričavaće se svake sledeće Nove godine.

1. Naterajte svakoga da nosi papirnu kapicu!

Znate one kapice od kartona koje deca nose na svojim rođendanskim žurkama? Upravo takve kapice možete i vi kupiti za svoju kućnu zabavu! Tako će vaša novogodišnja žurka biti na dobrom putu da bude nezboravna. Čak i devojke sa lepim frizurama naterajte da ih stave. Tako će one za nekoliko godina, kada budu gledale slike svih novogodišnjih žurki, sećati se da je ova bila baš kod vas.

2. Piće dobrodošlice!

Otvorite se i kupite neko lepo i skuo piće koje će te davati svakom gostu na ulazu u stan. Tako će te ih zagrejati, oni će već tada početi dobro da se osećaju, a i ako je to piće lepo plaćeno dobiće utisak da je sve na vašoj žurci takvo. Glamurozno i posebno pripremljeno baš za njih! Prvi utisak je uvek najvažniji.

3. Unajmite klovna!

Da, da, dobro ste čuli!Ako se već niste otvorili za skupo piće, otvorite se i unajmite skupog klovna! Klovnovi nisu samo za decu, o ne, znaju oni i par trikova koji bi se odraslima sasvim sigurno svideli. Uostalom, htelii ste da vaša novogodišnja žurka bude nezaboravna! Ovako će biti, u to možete biti uvereni!

4. Ako su tu i deca - unajmite Deda Mraza!

Dečji osmesi će sigurno popraviti raspoloženje! Unajmite Deda Mraza i to će biti pravo zadovoljstvo i za najmlađe, i za odrasle! Iako se deca najviše obraduju, roditelji, priznajte da i vi volite da se, ako ništa, fotografišete sa dekom u crvenom odelu.

5. Maskenbal!

Napravite od vaše novogodišnje žurke ujedno i - maskenbal žurku! Kamufliranje je uvek interesantno, drugačije i zabavno. Samo imajte u vidu da na vreme morate najaviti svojim gostima da na vašu žurku treba da dođu maskirani, kako bi stigli da smisle i iznajme kostime.

6. Začinite žurku imelom!

Ko je odgledao ijedan američki novogodišnji/božićni film, zna da dvoje koji se nađu ispod imele, moraju da se poljube! Imela bi mogla da bude izgovor da dvoje koji gaje simpatije jedan prema drugome, napokon otpočnu svoju vezu, a može biti samo interesantna igra za vaše goste.

7. Konfete!

Namestite da tačno u ponoć po vama i vašim gostima padaju konfete. Topovi za njih se mogu relativno jaeftino iznajmiti, a vi će te ostaviti utisak nekoga ko brine o detaljima, što je posebno dobro ako će na žurci biti neko vama poseban.

Vidite, toliko je stvari koje mogu učinit da vaša novogodišnja žurka bude nezaboravna! Sve što treba je – malo mašte!

8. Nabavite vatromet i prskalice

Nema Nove godine bez vatrometa! Vi i vaši gosti možete sakupiti novac i kupiti nekoliko raketa ili fontana. Uživaćete u šarenilu na nebu - u svojoj režiji! Tu su i prskalice koje najviše vole najmlađi. Naravno, važno je da budete oprezni kada rukujete pirotehnikom.

9. Ne opterećujte se oko hrane

Najbolje je da je hrana u vidu zalogajčića i grickalica, jer ako je žurka - niko se neće posvetiti jelu. Raspitajte se ko bi šta voleo da se nađe na trpezi, pokušajte da svakome izađete u susret i najbolje rešenje uvek je - švedski sto. Sigurno je da nećete imati vremena da postavljate i rasklanjate hranu sa stola, tako da je najbolje da je uvek tu.

10. Smislite igrice

Asocijacije, pantomime, fote, istina-izazov... Sve ono što se inače igra, dobro dođe pred kraj svake žurke, a potrebno vam je samo malo rikvizita i inspiracija. Nema ništa bolje za razbijalje uštogljenosti od opuštanja uz neku od ovih igara.