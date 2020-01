SUTRA JE TUCINDAN: Ovo nikako NE SMETE raditi!

Od 5. do 7. januara proslavljamo tri najradosnija praznika kod Srba, Tucindan, Badnji dan i Božić. Sve što se čini za vreme ovih praznika, a ima veze sa običajima, jeste u cilju blagostanja u sledećoj godini, zdravlja i dobijanja svih pogodnosti i dobrih plodova za nastupajuću godinu, kaže za portal Pink.rs etnolog Jovana Maretić.

- Na Tucindan se priprema pečenica, i to od ranije izabranog i posebno hranjenog, kao i za ovu priliku čuvanog praseta. Do podneva prase se kolje, ali i svi poslovi bi trebalo do tada da se završe. Posle toga, kako poslovi ne bi išli silaznom putanjom, ne bi trebalo ništa raditi - rekla je Maretić.

Ona je istakla da postoji više načina na koje se prase klalo, ali da je najupečatljiviji način, kako kaže, taj da se na glavu praseta stavi krupica soli, nakon čega se ono preko soli udari maljem po glavi.

- Naš narod se izuzetno plašio zlih duhova i osvete, i na taj način, ubijanjem preko krupice soli, osoba koja je ubijala prase je, kako se veruje, skidala sa sebe odgovornost i prenosila je na so. A so, kao takva ima posebno mesto u našoj narodnoj tradiciji. Ono što je isto tako važno, jeste da se biralo prase koje nema nikakvih anomalija, belega ili tome slično, kako bi ta godina za porodicu bila savršena, bez greške i bez nekih problema - rekla je Maretić.

Autor: Č.N.